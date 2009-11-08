3 puana kendini endeksledi adeta.. Tebrikler kara kartal... Bugün yine çok iyi oynamadığı maçta 3 puan almayı başardı.. Yolun açık olsun kartal... Daim olsun bu 3 puanların..



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Zorlu Trabzon deplasmanından galip gelmek, kolay değil inanın.. Trabzonspor’u hiç bu kadar diri ve güçlü ve de bu kadar arzulu bu maça kadar seyretmemiştim. Gerçekten Müthiş top oynadılar.. Kalesinde devleşen bir Hakan Arıkan’ı geçemediler sadece. Eğer ki bir gol bulsalardı, TS için bu maç farklı olurdu.. Ama dediğim gibi Hakan bugün sahanın en iyi ve hatta maçın en iyi adamıydı.. Bir kalecinin maçı nasıl çevirebileceğinin en iyi örneği oldu bugün... Tebrikler Hakan'ım Tebrikler kardeşim. Sen bugün bir kere daha Rüştü' den daha iyi bir kaleci olduğunu ispatladın.. Helal olsun sana... Gurur duydum bugün seninle.. Cemal Erbaş yazıyor



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Yusuf Şimşek... Bugünün iyilerindendi. 2. yarıda oyuna dahil oldu. Hem de milyon Euro’luk adamın yerine.. Maçta gerçekten iyi oynadı 35’lik Yusuf..

İsmail... Sen bana göre Türkiye futbolunun geleceklerinden birisin. Hep böyle kendine güvenen, arzulu bir şekilde oynamaya devam et yeter ki..



Mustafa hoca sakatlar bugün seni kurtardı bence.. Bal yapmaz arı Nihat, formsuz Tello ve Rüştü bugün eğer ki sakat olmasaydı , sen maça nasıl başlardın bilmiyorum ama kesin olan, onlar olsaydı bu maçı kazanamazdık...



Tebrikler Ernst, Fink.. Ve tabiiki Ferrari.. Müthiş oynadınız bugün.. Toramandaki formsuzluk Fener derbisi öncesi canımı sıkıyor.. Bugün Sn. Demirören yine yoktu ve Beşiktaş kazandı.. Hep diyorum başkan uğursuz diye .. Allah’ını seviyorsan gelme başkan maçlara..



Karadenizden 3 puanla ayrılan ve eksiksiz ayrılan kartal en önemli maçına Fener ile İnönüde çıkacak.. Ligin gidişatı bence bu maçla belirlenecek.. En azından Kartal için.. Alınacak 3 puanla Beşiktaş bir anda iddialı duruma gelecek...



Zigana geçidi zordur ve zor olsu.. Ama Beşiktaş ligde kaldığı yerden devam ediyor....