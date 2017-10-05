Zeytinyağlı yemek yaparken işinize yarayacak harika öneriler

Türk mutfağında önemli bir yeri olan zeytinyağlı yemekler hem hafif olmaları hem de lezzetleri ile herkesin favorileri arasında yer alıyor. Mide dostu olan zeytinyağlılar düşük kalorili olmaları ile de ideal.
İşte zeytinyağlı yemek yaparken işinize yarayacak öneriler…
Mevsiminde ürün seçmeye çalışın
Zeytinyağlı yemeklerin lezzetini artırmanın ilk kuralı, mevsiminde yetişen sebzelerle yemekleri hazırlamak. Kış ve yaz aylarının gözde sebzeleri ile hazırlanan zeytinyağlılar ile yemeklerin tadı da daha güzel olacaktır. Malzemeleri seçerken taze olmasına dikkat etmelisiniz.
Zeytinyağı kalitesini göz ardı etmeyin
Zeytinyağı seçimi de yemeklerin tadını artıran etkenler arasında. Organik ve saf zeytinyağları ile yapılmış yemeklerin damaklarda ayrı bir tat bırakacağı gerçek. Zeytinyağını yemek pişirme esnasında ve yemek piştikten sonra üzerine bir miktar ilave etmek lezzet artırıcı etki sunuyor.
Sebzeleri önceden kavurmayın
Zeytinyağlı yemek yaparken sebzeleri önceden kavurmamak önemli bir detay. Çiğ halde hafif hafif pişireceğiniz sebzeler daha leziz olacaktır.
Zeytinyağlı yemeklere su ilavesi yapmayın
Zeytinyağlı yemek pişirirken sebzelerin de kendi sularını bırakacağını hesaba katmalısınız. Durum böyle olunca yemekleri su katmadan pişirmek daha lezzetli olmaları açısından önemli bir detay.
Barbunya ve bezelyeye özel uygulama
Taneli bakliyatlardan olan barbunya ve bezelye için ekstra su ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü bu tür sebzeler kolay su çeker.
Kısık ateşte ve fazla karıştırmadan hazırlayın
Zeytinyağlı yemekleri kısık ateşte pişirmek sebze ve otların daha diri kalmasını ve lezzetini kaybetmemesini sağlıyor. Yemekleri fazla karıştırmadan pişirmek ise sebzelerin parçalanmadan ve bütün halinde pişmesinde etkili oluyor.
Toz şeker yemekleri lezzetlendirir
Zeytinyağlı yemek yapmanın sırları arasında toz şeker kullanımı geliyor. Toz şeker zeytinyağlıların tadını güzelleştiren ve sebzeleri daha parlak bir hale getiren etkiye sahip.
Sarımsak lezzet vadediyor
Zeytinyağlı sebzelerin bir diğer önemli sırrı ise taze sarımsak. Taze sarımsak kullanarak yemeklerinizi çok daha leziz hale getirebilirsiniz.
Limon suyu sebzelerin kararmasını önlüyor
Sebzelerin kararmaması için tencereyi limon ve tuzla ovmak veya sebzeleri limonlu suda bekletmek pişirme esnasında kararmayı önlüyor.
Yağlı kâğıt mucize yaratıyor
Yemekler piştikten sonra soğuyana kadar tencerenin üzerine yağlı kâğıt örtmek sebzelerin daha parlak ve güzel görünmesini sağlıyor.
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