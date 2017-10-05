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Zeytinyağlı yemek yaparken işinize yarayacak harika öneriler

Ege mutfağının değişmez lezzetlerinin başında gelen zeytinyağlı yemekler, sebze ve çeşitli otları zeytinyağının sağlıklı dokusu ile buluşturuyor. Zeytinyağlı yemek yaparken bu öneriler işinize fazlasıyla yarayacak...

Fotoğraflar: Alamy
05.10.2017 - 12:13

Türk mutfağında önemli bir yeri olan zeytinyağlı yemekler hem hafif olmaları hem de lezzetleri ile herkesin favorileri arasında yer alıyor. Mide dostu olan zeytinyağlılar düşük kalorili olmaları ile de ideal.

İşte zeytinyağlı yemek yaparken işinize yarayacak öneriler…

Mevsiminde ürün seçmeye çalışın

Zeytinyağlı yemeklerin lezzetini artırmanın ilk kuralı, mevsiminde yetişen sebzelerle yemekleri hazırlamak. Kış ve yaz aylarının gözde sebzeleri ile hazırlanan zeytinyağlılar ile yemeklerin tadı da daha güzel olacaktır. Malzemeleri seçerken taze olmasına dikkat etmelisiniz.

Zeytinyağlı yemek yaparken işinize yarayacak harika öneriler

Zeytinyağı kalitesini göz ardı etmeyin

Zeytinyağı seçimi de yemeklerin tadını artıran etkenler arasında. Organik ve saf zeytinyağları ile yapılmış yemeklerin damaklarda ayrı bir tat bırakacağı gerçek. Zeytinyağını yemek pişirme esnasında ve yemek piştikten sonra üzerine bir miktar ilave etmek lezzet artırıcı etki sunuyor.

Sebzeleri önceden kavurmayın

Zeytinyağlı yemek yaparken sebzeleri önceden kavurmamak önemli bir detay. Çiğ halde hafif hafif pişireceğiniz sebzeler daha leziz olacaktır.

Zeytinyağlı yemek yaparken işinize yarayacak harika öneriler

Zeytinyağlı yemeklere su ilavesi yapmayın

Zeytinyağlı yemek pişirirken sebzelerin de kendi sularını bırakacağını hesaba katmalısınız. Durum böyle olunca yemekleri su katmadan pişirmek daha lezzetli olmaları açısından önemli bir detay.

Barbunya ve bezelyeye özel uygulama

Taneli bakliyatlardan olan barbunya ve bezelye için ekstra su ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü bu tür sebzeler kolay su çeker.

Zeytinyağlı yemek yaparken işinize yarayacak harika öneriler

Kısık ateşte ve fazla karıştırmadan hazırlayın

Zeytinyağlı yemekleri kısık ateşte pişirmek sebze ve otların daha diri kalmasını ve lezzetini kaybetmemesini sağlıyor. Yemekleri fazla karıştırmadan pişirmek ise sebzelerin parçalanmadan ve bütün halinde pişmesinde etkili oluyor.

Toz şeker yemekleri lezzetlendirir

Zeytinyağlı yemek yapmanın sırları arasında toz şeker kullanımı geliyor. Toz şeker zeytinyağlıların tadını güzelleştiren ve sebzeleri daha parlak bir hale getiren etkiye sahip.

Zeytinyağlı yemek yaparken işinize yarayacak harika öneriler

Sarımsak lezzet vadediyor

Zeytinyağlı sebzelerin bir diğer önemli sırrı ise taze sarımsak. Taze sarımsak kullanarak yemeklerinizi çok daha leziz hale getirebilirsiniz.

Limon suyu sebzelerin kararmasını önlüyor

Sebzelerin kararmaması için tencereyi limon ve tuzla ovmak veya sebzeleri limonlu suda bekletmek pişirme esnasında kararmayı önlüyor.

Zeytinyağlı yemek yaparken işinize yarayacak harika öneriler

Yağlı kâğıt mucize yaratıyor

Yemekler piştikten sonra soğuyana kadar tencerenin üzerine yağlı kâğıt örtmek sebzelerin daha parlak ve güzel görünmesini sağlıyor.

 

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