Zeytinyağı üreticisini sevindiricek haber

Sürek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zeytin üreticisini korumak için ellerinden geleni yapacaklarını, önümüzdeki dönemde Tariş'e yeni ortakların katılmasıyla büyüme sürecini hızlandırmak istediklerini söyledi.

Gıda, Tarım ve Havyancılık Bakanlığının 2017- 2018 zeytinyağı rekoltesini henüz açıklamadığını aktaran Sürek, kendi ortaklarından ve sahadan edindikleri bilgilerle üretimin bu yıl iyi olacağını tahmin ettiklerini ifade etti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Türkiye için 700 bin ton üretim hedefi olduğunu, Türk çiftçisinin ortaya konulan bu hedefe kilitlendiğini vurgulayan Sürek, şöyle konuştu:

"Kurumumuz uzmanlarının sahada yaptığı çalışmalar ve üretici ortaklarımızla yaptığımız toplantılar sonucunda bu yıl zeytinyağı üretim rakamının en az 250 bin ton olacağı tahmin edilmektedir. Bu, Türkiye’nin bugüne dek gerçekleştirdiği en yüksek zeytinyağı rekoltesi olacak.

Ege Bölgesi’nde 6 ilde, 28 bin çiftçi ortağıyla bu üretimi yapan ortaklarımızın alın teri ve emeği olan ürününü en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bu sezon rekolteyle doğru orantılı alımlar yapmayı planladık. Sezonda en az 10 bin ton alım hedefimiz var. Bunun da üzerine çıkabiliriz. Birlik olarak bu sezon iç ve dış piyasalarda agresif stratejiler izleyeceğiz."

"TARİŞ'E DUYULAN GÜVENİN KARŞILIĞINI EKSİKSİZ VERECEĞİZ"

Sürek, zeytinyağı piyasasında son 4 yıldır aşırı iniş çıkışlar ve spekülatif fiyatlandırmaların olmadığını fiyat istikrarının 4 yıldır sürdüğünü kaydetti. Tariş'in piyasada katalizör görevi gördüğünü ve fiyatların belirlenmesinde etkin rol oynadığını anlatan Sürek, "Tariş Zeytinyağı Birliği'nin açıklayacağı alım fiyatı sadece kendi ortakları için geçerli değildir, zeytinyağı üreten, Tariş ortağı olmayan çiftçiyi de dolaylı olarak etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Zeytin üreticisini tüccara ezdirmeyeceklerini vurgulayan Sürek, Tariş'in her zaman piyasanın üzerinde fiyat verdiğini söyledi.

Tariş ortaklarının kuruma güveninin yüksek olduğunu kaydeden Sürek, "Üreticinin ve tüketicinin yüksek güvenini kazanmış Tariş Zeytinyağı markası, içinde bulunduğumuz üretim sezonunda üreticisine de tüketicisine de bu güveninin karşılığını eksiksiz verecektir." diye konuştu.

Türkiye'nin 2000'li yıllarda 90 milyon olan ağaç varlığının, ortaya konulan dünya ikinciliği hedefiyle 170 milyona çıktığına işaret eden Sürek, Türk zeytinyağının dünyada marka olacağına inandığını dile getirdi.

Sürek, 2017-2018 sezonunda İspanya’nın 1 milyon 150 bin ton, İtalya'nın 320 bin ton, Yunanistan'ın 300 bin ton ve Tunus'un 220 bin ton zeytinyağı üretmesinin beklendiğini belirtti.

Dünya genelinde 2016-2017 döneminde toplam zeytinyağı üretiminin 2 milyon 538 bin ton seviyesinde olduğunu işaret eden Sürek, bu yıl ise beklenen üretim tahmininin 2 milyon 960 bin ton olmasının beklendiğini bildirdi.