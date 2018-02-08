 Zeytinyağı mutfakta nasıl kullanılmalı İşte cevabı…

Yemeğe göre doğru zeytinyağı çeşidi kullanmak makbul olandır ancak hangi zeytinyağını kullanırsanız kullanın burada en önemli nokta yemeğe doğru zamanda eklemektir. Pişirirken veya pişirme sonrasında olduğu gibi.

Zeytinyağını olabildiğince soğuk değil oda ısısında iken yemekte fayda var. Lezzeti, aroması çok daha belirgin olur.

Taze dilimlenmiş domatesin veya yeni ızgara edilmiş bifteğin üzerine gezdireceğiniz bir miktar zeytinyağı yemeği çok daha lezzetli hale getirir.

Başta çorbalar olmak üzere, taze pişirilmiş sebze yemekleri, balıklar, pizza hamuru, ekmek üzeri lezzetler ve elbette salatalar… Özellikle de kış sebzeleri ile hazırlayacağınız salatalara zeytinyağı eklenmiş sosu servisin hemen öncesinde eklemenizi tavsiye ediyoruz.

Taze otlarla ve sebzelerle hazırladığınız salataya öncelikle seçtiğiniz, aromasını beğendiğiniz zeytinyağını ekleyip harmanlayın. Hemen sonrasında limon suyu ve tuz ilave edin. Zeytinyağının o koruyucu özelliği ile otlar veya sebzelerin çok daha iyi parladığını ve diri kaldığını göreceksiniz.

Zeytinyağınızı bir başka tatla demlendirmeye ne dersiniz? İncecik doğranmış portakal veya dilediğiniz bir narenciyenin kabuğu, taze otlar veya baharat, zeytinyağınızın nefis bir aroma daha kazanmasına yardımcı olacak malzemeler. Birkaç hafta boyunca bu aromatikleri ekleyeceğiniz zeytinyağını buzdolabında bekletmeniz yeterli.

Fesleğenlisi, domates soslusu, sarımsaklısı veya karışık otlusu, fırında pişirilmiş kış sebzeleri, yine sebze ile hazırlanmış salatalar ve ıspanak başta olmak üzerine ot salataları için vazgeçilmeziniz olabilir.

Örneğin, şimdi mevsim kış. Birkaç patates, yer elması, havuç, kereviz ve soğanı dilediğiniz gibi doğrayıp sarımsakla tatlandırarak tepsiye dizin. Çok az zeytinyağı ile harmanlayıp orta ısıdaki fırında pişirin. Çıkardıktan sonra üzerine acı domates sosu ile karıştırıp 3 hafta boyunca buzdolabında beklettiğiniz zeytinyağını gezdirin. Sonuç mükemmel.

Zeytinyağı ile hazırlayacağınız soslar hem mutfak keyfinizi artıracak hem de yemeklerinize ayrı bir lezzet katacaktır. Makarna, pizza, et, balık veya sebze için soslar hazırlayabilirsiniz.

Örneğin, kavrulmuş badem, fındık, bir tutam toz biber, ızgarada pişirilmiş kırmızı ve sarı dolmalık biberler, ekmek kırıntısı, tuz, karabiber ve sızma zeytinyağı ile hazırlayacağınız sos, ızgara et ve balıklarınız için harika bir eşlikçi olacaktır.

Yiyecekleri terbiye etmede en çok yoğurt, limon suyu, taze bitkiler, baharat ve zeytinyağını kullanırız. Bu malzemeler içinde zeytinyağının çok önemli bir fonksiyonu var. Malzemelere farklı aromalar katarken aynı zamanda parlak olmalarını da sağlıyor. Dahası yiyeceklerin içine en kolay işleyen de zeytinyağıdır.

Kurabiye ve kek benzeri tarifler hazırlarken genellikle zeytinyağından uzak durulur. Ancak tam tersine zeytinyağı bu tariflere harika bir doku verir. Doğru ölçülerde kullanıldığı takdirde diğer aromalara baskın gelmeden lezzetine ve kıvamına değer katar.

Bir besini hemen pişirmeyecekseniz zeytinyağı birkaç gün taze kalmasını sağlayacaktır. Örneğin, balık satın aldınız ve dondurmayı da istemiyorsunuz. Balığı temizleyip zeytinyağı, tuz, karabiber ile iyice ovalayın. Kabın üzerini streç film ile sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın. Bu birkaç gün içinde zeytinyağı hem balığı koruyacak hem de daha lezzetli olmasını sağlayacaktır. Aynı yöntemi sebzeler (yaprak hariç) ve et için de uygulayabilirsiniz.

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