Zeytinyağı mı tereyağı mı? İşte farkları...

Avokado gibi meyvelerden ya da ceviz, badem gibi kuruyemişlerden çiğ halde aldığımız yağların yanı sıra bir de yemeklerde kullandığımız yağlar var. Bu konuda Hindistan cevizi yağı gibi ürünler yavaş yavaş marketlerde yerini alsa da geleneksel mutfaktan vazgeçemeyenlerin favorileri hâlâ aynı: Tereyağı ve zeytinyağı. Peki bu iki yağ arasındaki pişirme farklarını biliyor musunuz?

Tereyağıyla başlayalım: Kökenleri yaşadığımız coğrafyanın en eski uygarlıklarından biri olan Sümerler'e kadar dayanan tereyağının temelinde süt var. Sütün kaymağı, yüksek hızla çırpılıyor. Çırpma işlemi sırasında suyu yağından ayrılmaya başlıyor. Sonrasında süzülüp soğuk suyla sertleştiriliyor ve işte tereyağı hazır. (Bunu evdeki mikserinizle bile kolayca yapabilirsiniz.)

Artık bu tereyağını kızarmış ekmeğin üzerine sürüp mü yersiniz, yoksa mis gibi hamur işleri yapmakta mı kullanırsınız o size kalmış. Özellikle karamelize olmuş tereyağının tadını başka bir şeyde bulabilmek mümkün değil. Bununla birlikte çunu da unutmayın: Tereyağı çok yüksek sıcaklıklara dayanabilen bir yağ değil. Hatta yanma noktası diğer tüm yağlardan daha düşük (180 derece civarı). O nedenle bu yağı çok fazla ısıtmamanız, eğer tereyağıyla sote vb. yapacaksanız, yanma noktası daha yüksek bir sıvı yağla karıştırmanız gerekiyor.

Ya da "sade yağ" denilen, suyu alınmış tereyağı da kullanabilirsiniz. Çünkü sade yağın da yanma noktası normal tereyağına göre daha yüksektir.

Gelelim zeytinyağına. Yine içinde yaşadığımız coğrafyada yüzyıllar boyunca hem yemek, hem sağlık hem de güzellik amacıyla kullanılmış zeytinyağı, zeytin tanelerinin ezilmesiyle elde ediliyor.

Zeytinyağının, taş baskı, sızma, riviera, erken hasat gibi aroması farklı çeşitleri var. Herkesin damak zevki farklı olsa da, özellikle doğal sızma zeytinyağı genel olarak en makbul yağ kabul ediliyor.

Zeytinyağının ısıtılmasının zararlı olduğu, yağı sağlıklı bir yiyecek olmaktan çıkardığıyla ilgili uyarılar bulunsa da, bunların aksi yönünde araştırmalar da söz konusu. Üstelik 220 dereceye kadar dayanabilen zeytinyağıyla kızartma yapmanın bile mümkün olduğu belirtiliyor.

Ancak zeytinyağı üreticileri ve uzmanları, yağın tadının en iyi çiğken alınacağını belirtiyor. Özellikle yemek piştikten sonra üzerine biraz zeytinyağı gezdirmenin yarattığı lezzet farkı paha biçilmez.

HEM ÇOCUKLARI HEM DE BÜYÜKLERİ ÇOK SEVİNDİRECEK BİR TARİFİMİZ VAR