Haberler>Kelebek Magazin>Gurme Haberleri>Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Verimli topraklara sahip ülkemizde en fazla yetiştirilen ürünlerden biri de zeytin ve zeytinyağıdır. Zeytinyağı üreten bölgelerimiz ise, bu işin hakkını tamamıyla vermektedirler. Çünkü zeytinyağı üretimi, aslında oldukça incelikli bir iştir. Toprak, rüzgâr ve yetişen meyve gibi etmenlerin her biri, zeytinyağına farklı bir aroma katar. Bu nedenle, aslında kaliteli zeytinyağı, bu meyveyi gerektiği şekilde, incelikle ve iyi yöntemler kullanarak işlemekten geçmektedir.

Kaynak: Doğan Burda
24.01.2018 - 15:39 | Son Güncelleme :

Zeytinin yetiştiği bölgedeki, coğrafi ve meyvesel farklılıklar, zeytinyağında aromatik farklar olmasına sebebiyet verir. Bu da tüketicinin damak tadına göre, tüketim tercihlerini belirler. Bunun yanı sıra, farklı aromalarda zeytinyağı üretimi olması, yemekler konusunda da farklı alternatifler oluşturmaktadır. Bu sayede tüketici salatada kullanacağı zeytinyağıyla, etlerde kullanacağı zeytinyağını farklılaştırabilmektedir. Bu durum ise, sofralarımızı benzersiz şekilde zenginleştirmektedir.

Zeytinyağı ile ilgili verdiğimiz bu bilgilerden sonra, tabii ki ülkemizde en iyi zeytinyağının üretildiği bölgelere de yer vereceğiz. İşte zeytinyağında oldukça iddialı olan ülkemizden 4 bölge…

Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Ayvalık

Zeytinyağı dendiğinde elbette ilk akla gelen bölgelerden biri Ayvalık'tır. Edremit Körfezi ve Ayvalık bölgesinde uzun yıllardır devam eden zeytinyağı üreticiliği, Ayvalık'ın bu konuda doğal olarak ünlenmesini sağlamıştır. Bölgede Edremit Yağlık veya Ayvalık olarak bilinen bir zeytin cinsi yetişmektedir. Bölgedeki zeytinyağı da, yetişen bu zeytin türünden üretilmektedir.

Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Milas

Aydın ve Muğla gibi Güney Ege bölgeleri de zeytinyağı üretimiyle ünlenen yerlerdendir. Bölgede Memecik cinsi zeytin yetiştirilmektedir. Bu zeytin cinsinin doğru yöntemler ile işlenmesiyle birlikte zeytinyağı üretimi konusunda da bölge giderek daha fazla gelişmiştir. Tüm bu özellikler Milas'ın, zeytinyağı denince ilk akla gelen yerlerden biri olmasına neden olmuştur.

Akhisar

Manisa-Akhisar bölgesi, aslında uzun yıllar, burada üretilen zeytinyağının güzel olmadığı yönünde iddialarla ünlenmiştir. Ancak Akhisar'ın zeytinyağı, yurt dışında çeşitli ödüller aldıktan sonra bölgede üretilen zeytinyağını aklamış ve burayı zeytinyağı denince akla gelen bölgelerden biri haline getirmiştir.

Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Gemlik

Gemlik- Bursa bölgesi, sofralık zeytin dendiğinde ilk akla gelen bölgedir. Bölgedeki arazi yapısı ve iklimin zeytin yetiştirmeye son derece elverişli olması, bölgenin zeytin ve zeytinyağı üreticiliği konusunda gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle Gemlik çevresi ve dağların tamamına yakını, zeytin ağaçlarıyla doludur. Dolayısıyla Gemlik de, zeytinyağı denince akla gelen bölgelerden bir tanesidir.

NEFİS BİR EGE LEZZETİ: BALKABAĞI SİNKONTA

Etiketler: zeytinyağının anavatanı
﻿

EN ÇOK OKUNANLAR

    Koç Burcu
    21 Mart - 20 Nisan

    Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün

    Boğa Burcu
    21 Nisan - 20 Mayıs

    Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün

    İkizler Burcu
    21 Mayıs - 20 Haziran

    Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün

    Yengeç Burcu
    21 Haziran - 22 Temmuz

    Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün

    Aslan Burcu
    23 Temmuz - 23 Ağustos

    Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün

    Başak Burcu
    24 Ağustos - 23 Eylül

    Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün

    Terazi Burcu
    24 Eylül - 23 Ekim

    Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün

    Akrep Burcu
    24 Ekim - 22 Kasım

    Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün

    Yay Burcu
    23 Kasım - 21 Aralık

    Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün

    Oğlak Burcu
    22 Aralık - 20 Ocak

    Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün

    Kova Burcu
    21 Ocak - 18 Şubat

    Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün

    Balık Burcu
    19 Şubat - 20 Mart

    Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün

    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri