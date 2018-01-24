Zeytinyağı denince akla gelen 4 bölge

Zeytinin yetiştiği bölgedeki, coğrafi ve meyvesel farklılıklar, zeytinyağında aromatik farklar olmasına sebebiyet verir. Bu da tüketicinin damak tadına göre, tüketim tercihlerini belirler. Bunun yanı sıra, farklı aromalarda zeytinyağı üretimi olması, yemekler konusunda da farklı alternatifler oluşturmaktadır. Bu sayede tüketici salatada kullanacağı zeytinyağıyla, etlerde kullanacağı zeytinyağını farklılaştırabilmektedir. Bu durum ise, sofralarımızı benzersiz şekilde zenginleştirmektedir.
Zeytinyağı ile ilgili verdiğimiz bu bilgilerden sonra, tabii ki ülkemizde en iyi zeytinyağının üretildiği bölgelere de yer vereceğiz. İşte zeytinyağında oldukça iddialı olan ülkemizden 4 bölge…
Ayvalık
Zeytinyağı dendiğinde elbette ilk akla gelen bölgelerden biri Ayvalık'tır. Edremit Körfezi ve Ayvalık bölgesinde uzun yıllardır devam eden zeytinyağı üreticiliği, Ayvalık'ın bu konuda doğal olarak ünlenmesini sağlamıştır. Bölgede Edremit Yağlık veya Ayvalık olarak bilinen bir zeytin cinsi yetişmektedir. Bölgedeki zeytinyağı da, yetişen bu zeytin türünden üretilmektedir.
Milas
Aydın ve Muğla gibi Güney Ege bölgeleri de zeytinyağı üretimiyle ünlenen yerlerdendir. Bölgede Memecik cinsi zeytin yetiştirilmektedir. Bu zeytin cinsinin doğru yöntemler ile işlenmesiyle birlikte zeytinyağı üretimi konusunda da bölge giderek daha fazla gelişmiştir. Tüm bu özellikler Milas'ın, zeytinyağı denince ilk akla gelen yerlerden biri olmasına neden olmuştur.
Akhisar
Manisa-Akhisar bölgesi, aslında uzun yıllar, burada üretilen zeytinyağının güzel olmadığı yönünde iddialarla ünlenmiştir. Ancak Akhisar'ın zeytinyağı, yurt dışında çeşitli ödüller aldıktan sonra bölgede üretilen zeytinyağını aklamış ve burayı zeytinyağı denince akla gelen bölgelerden biri haline getirmiştir.
Gemlik
Gemlik- Bursa bölgesi, sofralık zeytin dendiğinde ilk akla gelen bölgedir. Bölgedeki arazi yapısı ve iklimin zeytin yetiştirmeye son derece elverişli olması, bölgenin zeytin ve zeytinyağı üreticiliği konusunda gelişmesini sağlamıştır. Bu nedenle Gemlik çevresi ve dağların tamamına yakını, zeytin ağaçlarıyla doludur. Dolayısıyla Gemlik de, zeytinyağı denince akla gelen bölgelerden bir tanesidir.
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