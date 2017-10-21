Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Haberler >Gündem>Zeytinlikte vahşet! Kafasını kesmişler...

    Zeytinlikte vahşet! Kafasını kesmişler...

    Fatih Emrah ERDOĞAN/DHA
    21.10.2017 - 17:52 | Son Güncelleme:

    BALIKESİR’in Edremit İlçesi’nde, başı kesilmiş 30 yaşında bir erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, inceleme yaptı. Ölen kişinin üzerinde 30 yaşındaki Ali Gömeç’e ait nüfus cüzdanı çıktı.

    Tuzcumurat Mahallesi yakınlarından geçen Kalkım çevreyolu kenarındaki zeytinlik alanda, başsız bir ceset bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden jandarma, inceleme yaptı. Ölen kişinin üzerinde 30 yaşındaki Ali Gömeç’e ait nüfus cüzdanı çıktı. Ceset, savcı tarafından yapılan ilk inceleme ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, "Sabah erken saatlerde zeytinlikte bir ceset olduğu ihbarı alındı. Güvenlik güçlerimiz ve olay yeri inceleme ekipleri hemen bölgeye gönderildi. Yapılan araştırmada cesedin üzerindeki giysinin cebinden Ali Gömeç’e ait kimlik çıktı. Maktulün Balıkesir merkez Dinkçiler Mahallesi’ne kayıtlı olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının ilk incelemesindeki bulgular cinayetin başka yerde işlenerek cesedin getirilerek buraya atıldığı yönünde. Soruşturma savcılıkça yürütülüyor" dedi.

    Etiketler:
    ﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri