Zeytinlik Harekâtı sitemi: Obama bizi aldattı

SON TERÖRİSTE KADAR

“TÜRK Silahlı Kuvvetlerimize ait birlikler ile bölgenin asli sahipleri olan Suriyeli kardeşlerimizden oluşan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları, adım adım Afrin’i kontrol altına alıyor. Son birkaç yılda 5 bin TIR ve 2 bin uçak dolusu silahla donatılan terör örgütünün son mensubu da etkisiz hale getirilene kadar bu operasyon devam edecektir. Bin yıllık komşuluk ve kardeşlik hukukumuzun gereği olarak bölgeyi tüm terör örgütlerinden arındırmayı boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Bizim sınır güvenliğimizi sağlama ve yıllardır ülkemizde misafir ettiğimiz kardeşlerimizin geri döneceği emin bir yer haline getirmek gayretlerimizi çarpıtmaya çalışanlar, dört bir koldan saldırmaya başladı.

MİSAFİR SURİYELİLER İÇİN

Önce teröristlerin kökünü kurutacağız sonra da orayı yaşanabilir hale getireceğiz. Kimler için? Misafir ettiğimiz 3.5 milyon Suriyeli için. Tekrar onları topraklarına göndereceğiz.

DEAŞ bahanesiyle Afrin’i terör koridoruna dahil etmek isteyenler bugün DEAŞ’lılarla birlikte ülkemize karşı açık ve net savaşıyorlar. Bölücü örgüt, güya hapishanelerde tuttuğu DEAŞ’lıları bize karşı beraberce savaşmak üzere salıvermiş. Çünkü bunların birbirinden farkı yok. Aynı senaryoda farklı roller üstlenmiş, aynı amaca hizmet eden terör örgütleridir. Her iki örgütün de ipini elinde tutanlar, işlerine geldiğinde birini, işlerine geldiğinde ötekini öne sürüyor.

Rakka’da kuşatılıp kolayca imha edilebilecek olan DEAŞ’lılar kamyonlarla oradan çıkartılarak çeşitli bölgelere dağıtıldı. Bunların bir kısmının da ülkemize yönelik eylemler için rezervde tutulduğunu gayet iyi biliyoruz. Afrin’e yaptığımız operasyon, aynı zamanda işte bu rezervin bir kısmını da ortadan kaldırmaya yöneliktir. Biz bu DEAŞ belasını öyle veya böyle kendimizden uzak tutarız. Bunlar barbar, katil, hırsız, ırz düşmanı. Bunlar bölgemizin maruz kaldığı post modern haçlı seferinin yeni işbirlikçileri.

OYUNU BOZA BOZA DEVAM EDECEĞİZ

Afrin’de aynı zamanda tüm insanlığın düşmanı bir zihniyetle de mücadele ediyoruz. Biz, 13-15 yaşındaki çocukların, dünyadan haberi olmayan yaşlı kadınların ellerine silah tutuşturarak fotoğraflar yayınlayan bir örgütü tepelemeye çalışıyoruz. Türkiye sadece sınırlarını korumakla ve bin yıllık kardeşlerine gövdesini siper etmekle kalmıyor, aynı zamanda insanlığın onurunu da kurtarıyor. Zeytin Dalı operasyonu ile bölgemiz üzerinde farklı emelleri olan güçlerin, derenin taşıyla derenin kuşunu vurma oyununu bir kez daha bozmuş olduk. Mümbiç’ten başlayarak sınırlarımız boyunca bu oyunu boza boza devam edecek, bölgemizi bu musibetten tamamen temizleyeceğiz.

ZEYTİNLİK HAREKÂTINDA ALDATTI

Bakınız Sayın Obama döneminde bizim bir de Zeytinlik harekâtı vardı. Zeytinlik harekâtında da ne yazık ki Obama orada bizi aldattı. O harekât Mümbiç’i teröristlerden temizleme harekâtıydı. Sözünde durmadı. Defaatle kendisiyle görüşmemize rağmen biz üzerimize düşeni yaptık ama onlar yapmadılar. ‘Biz buradaki teröristleri Fırat’ın doğusuna süreceğiz, Mümbiç’i gerçek sahiplerine bırakacağız’ dediler. Çünkü Mümbiç yüzde 95 ile Araplarındır. Orada Kürt yoktur ama sözlerinde durmadılar. Hesap, orada yeniden bir terör devleti oluşturmanın hesabıydı. Adını ne koyuyorlardı? Kürt devleti. Burada Kürt yok ki yüzde 95 Arap var. Sen bu Arapları buradan kovuyorsun, oraya terör örgütünün mensuplarını yığıyorsun. Aynısını Kobani’de yaptılar.

268 KİŞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Kararlılıkla bu yolda yürümeye devam ederken her mücadelede biliyoruz ki bu mücadelelerin bir bedeli vardır. 2015 yılı temmuz ayından beri terörle mücadelede sınırlarımız içinde binin üzerinde şehit verdik. Fırat Kalkanı harekâtında da 22 şehit verdik. Zeytin Dalı operasyonunda şehitlerimiz, gazilerimiz var. Ama özellikle ÖSO ve bizim şehitlerimizle beraber 7-8 şehidimiz varsa, 4 gün içerisinde karşı taraftan da 268 kişi etkisiz hale getirildi. Bunların kökünü kazıyacağız. Ya çekip gidecekler ya çekip gidecekler. Bunun başka çaresi yok.”

ALMANYA'YA: SEN NASIL BİR DEVLETSİN

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Almanya’yı da eleştirerek şunları söyledi: “İşte dost Almanya. Bakınız yolcularımız Almanya’dan Türkiye’ye dönüş yapıyorlar. Orada PKK terör örgütü, oradaki kardeşlerimizi havalimanında alıyorlar, tekme tokat, ellerindeki sopalarla, çeşitli araçlarla dövmeye yöneliyorlar ve Alman polisi izliyor, seyrediyor. Böyle güvenlik olabilir mi? Bu senin en güvenli olduğun yer. Havalimanında bu yapılıyor, bunlara müdahale yok. Söylediğimiz zaman da ‘doğru değil ha, olmuyor ha’... Biz bu gördüklerimize sessiz mi kalalım? Bugüne kadar zaten bunları hep yuttuk, yuttuk. Hep söylenen şey, ‘Yargı var, hukuk var’. Tamam da bu nasıl yargı, bu nasıl hukuk? Oradaki yolcunun yol güvenliği yoksa sen nasıl devletsin, sormazlar mı.”