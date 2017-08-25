Zeytinin, başı rüzgârlı yurdu

ASIRLIK DEĞER

Şeytanın Kahvesi

Ayvalık merkezde, 13 Nisan Caddesi üzerinde tarihi yaşatmakta. 150 yıldır meşhur koruk şerbeti servis ediyor. Duvarları tarihi fotoğraf ve tablolarla bezeli. Tel: (266) 312 84 36.

KALİTEYE TAKINTILI

Tik Mustafa’nın Yeri

35 yıldır her masayı ziyaret ederek konuklarıyla tek tek ilgilenmesinden geliyor Mustafa’nın ‘tiki’. Mezelerini öve öve bitiremiyorlar. Bir de uygun fiyatı ekleyince bu mekân tadından yenmiyor. Tel: (266) 312 38 30.

BİZANS ESİNTİLERİ

Taksiyarhis Kilisesi

1873’te inşa edilen kilise, Cunda Adası’nın en önemli anıt yapısı. Tek kubbeli, bazilika tipindeki kilise, Bizans mimarisinin klasik özelliklerini taşıyor. Heybetli yapıyı görmeden Cunda’dan dönmeyin.

DENİZE SIFIR HUZUR

Deniz Yıldızı Restaurant

Ayvalık merkezde, muhteşem bir manzara eşliğinde ekonomik keyif yeri. Mezeleri, balıkları, yemekleri çok güzel ama Deniz Yıldızı’yla ilgili kullanılan en yaygın sıfat ‘huzur’. Bir kişi ortalama 60 TL. ödüyor.

Tel: (266) 312 66 66.

SAKIZLI KURABİYE İÇİN

Güler Tatlıhanesi

Zeytinyağlı sakızlı kurabiye… Ayvalık’ın alameti farikalarından... Duymadıysanız şimdi biliyorsunuz, denemelisiniz. Çarşı girişinde, nostaljik havasıyla kaçırılmaması gereken bir durak.

GÜNEŞİ BURADA BATIRIN

Şeytan Sofrası

Bu yaz adı yangınla anıldı ama Türkiye’nin en güzel gün batımlarından birini burada izleyebilirsiniz. Tepeden Ayvalık Adaları ve Midilli manzarası harika gözüküyor. Ayvalık merkeze 8 km. uzaklıkta.

BİLGİ BİRİKİM YUVASI

Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı

Cunda’nın tepesindeki eski şapelin Rahmi Koç tarafından restore edilmesiyle ortaya çıkmış muazzam bir yer. 1835 yılından itibaren birikmeye başlamış kitapları barındırmakta. Manzaralı çok güzel bir kafesi de var. Tel: (266) 327 33 00.



OKSİJENLE YIKANIN

Ortunç Club

Cunda Tabiat Parkı’nın içindeki otel, 1980’den beri hizmet veriyor. Ciğerlerinizin oksijenle yıkandığını hissedeceksiniz. Doğanın içinde, huzur arayanlar için. Denizinin soğukluğu ayrı bir efsane konusu. Sadece plajdan yararlanmak isterseniz giriş 150 TL. Tel: (266) 327 11 20.

MERKEZE YAKIN STRESE UZAK

Aytaş Otel

Ayvalık merkeze 6 km. mesafede, Sarımsaklı sahilinde bulunan otel bölgede çok popüler. Sahili gündüz plaj ve beach bar, akşam bar-restoran olarak hizmet veriyor. Tel: (266) 324 14 45.

GİTMEDEN DÖNMEK OLMAZ

Taş Kahve

Burası Cunda’da turistlerin, yerlilerin, balıkçıların, kısaca herkesin uğrak noktası. Yaklaşık 150 yıllık kahve, neo-klasik stilde, yüksek tavanlı bir yapı. Ayvalık’ın simge mekânlarından. Önündeki tahta masalarda oturup sakızlı kahvesini içmeden dönmeyin. Tel: (266) 327 11 66.

TURİZMCİLER, SEYAHAT YAZARLARI, AYVALIKLILAR VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ

Filiz Karayelli - Ayvalık Kent Konseyi Başkanı

Havva Taylan - Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Başkanı

Armağan Çağlayan - Televizyon yapımcısı

Serhan Yedig - Ayvalık’ta yaşayan gazeteci

Saffet Emre Tonguç - Hürriyet Seyahat yazarı

Ahmet Zeki Apalı - TUREB Başkanı

Mehmet Yaşin - Yemek kültürü yazarıı