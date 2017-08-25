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    Zeytinin, başı rüzgârlı yurdu

    Tuna ATEŞ
    25 Ağustos 2017 - 13:49Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 13:51

    Yazları tüm çevresi sıcaktan kavrulurken, Ayvalık imbat, poyraz ve meltemiyle hep serindir. Zeytine güç, yağına lezzet katan da bu rüzgârdır. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girmeye hazırlanan ilçenin yüzyılları devirmiş mekânlarını, plajlarını, sunduğu lezzetleri derledik... 

    ASIRLIK DEĞER
    Şeytanın Kahvesi
    Ayvalık merkezde, 13 Nisan Caddesi üzerinde tarihi yaşatmakta. 150 yıldır meşhur koruk şerbeti servis ediyor. Duvarları tarihi fotoğraf ve tablolarla bezeli. Tel: (266) 312 84 36.

    Zeytinin, başı rüzgârlı yurdu

    KALİTEYE TAKINTILI
    Tik Mustafa’nın Yeri
    35 yıldır her masayı ziyaret ederek konuklarıyla tek tek ilgilenmesinden geliyor Mustafa’nın ‘tiki’. Mezelerini öve öve bitiremiyorlar. Bir de uygun fiyatı ekleyince bu mekân tadından yenmiyor. Tel: (266) 312 38 30.

    Zeytinin, başı rüzgârlı yurdu

    BİZANS ESİNTİLERİ
    Taksiyarhis Kilisesi
    1873’te inşa edilen kilise, Cunda Adası’nın en önemli anıt yapısı. Tek kubbeli, bazilika tipindeki kilise, Bizans mimarisinin klasik özelliklerini taşıyor. Heybetli yapıyı görmeden Cunda’dan dönmeyin.

    Zeytinin, başı rüzgârlı yurdu

    DENİZE SIFIR HUZUR
    Deniz Yıldızı Restaurant
    Ayvalık merkezde, muhteşem bir manzara eşliğinde ekonomik keyif yeri. Mezeleri, balıkları, yemekleri çok güzel ama Deniz Yıldızı’yla ilgili kullanılan en yaygın sıfat ‘huzur’. Bir kişi ortalama 60 TL. ödüyor.

    Tel: (266) 312 66 66.

    Zeytinin, başı rüzgârlı yurdu

    SAKIZLI KURABİYE İÇİN
    Güler Tatlıhanesi
    Zeytinyağlı sakızlı kurabiye… Ayvalık’ın alameti farikalarından... Duymadıysanız şimdi biliyorsunuz, denemelisiniz. Çarşı girişinde, nostaljik havasıyla kaçırılmaması gereken bir durak.

    Zeytinin, başı rüzgârlı yurdu

    GÜNEŞİ BURADA BATIRIN
    Şeytan Sofrası
    Bu yaz adı yangınla anıldı ama Türkiye’nin en güzel gün batımlarından birini burada izleyebilirsiniz. Tepeden Ayvalık Adaları ve Midilli manzarası harika gözüküyor. Ayvalık merkeze 8 km. uzaklıkta.

    Zeytinin, başı rüzgârlı yurdu

    BİLGİ BİRİKİM YUVASI
    Sevim ve Necdet Kent Kitaplığı
    Cunda’nın tepesindeki eski şapelin Rahmi Koç tarafından restore edilmesiyle ortaya çıkmış muazzam bir yer. 1835 yılından itibaren birikmeye başlamış kitapları barındırmakta. Manzaralı çok güzel bir kafesi de var. Tel: (266) 327 33 00.

    OKSİJENLE YIKANIN
    Ortunç Club
    Cunda Tabiat Parkı’nın içindeki otel, 1980’den beri hizmet veriyor. Ciğerlerinizin oksijenle yıkandığını hissedeceksiniz. Doğanın içinde, huzur arayanlar için. Denizinin soğukluğu ayrı bir efsane konusu. Sadece plajdan yararlanmak isterseniz giriş 150 TL. Tel: (266) 327 11 20.

    MERKEZE YAKIN STRESE UZAK
    Aytaş Otel
    Ayvalık merkeze 6 km. mesafede, Sarımsaklı sahilinde bulunan otel bölgede çok popüler. Sahili gündüz plaj ve beach bar, akşam bar-restoran olarak hizmet veriyor. Tel: (266) 324 14 45.

    GİTMEDEN DÖNMEK OLMAZ
    Taş Kahve
    Burası Cunda’da turistlerin, yerlilerin, balıkçıların, kısaca herkesin uğrak noktası. Yaklaşık 150 yıllık kahve, neo-klasik stilde, yüksek tavanlı bir yapı. Ayvalık’ın simge mekânlarından. Önündeki tahta masalarda oturup sakızlı kahvesini içmeden dönmeyin. Tel: (266) 327 11 66.

    TURİZMCİLER, SEYAHAT YAZARLARI, AYVALIKLILAR VE GAZETECİLERDEN OLUŞAN BÜYÜK JÜRİ SEÇTİ

    Filiz Karayelli - Ayvalık Kent Konseyi Başkanı
    Havva Taylan - Çevre Koruma ve Ayvalık’ı Güzelleştirme Derneği Başkanı
    Armağan Çağlayan - Televizyon yapımcısı
    Serhan Yedig - Ayvalık’ta yaşayan gazeteci
    Saffet Emre Tonguç - Hürriyet Seyahat yazarı
    Ahmet Zeki Apalı - TUREB  Başkanı
    Mehmet Yaşin - Yemek kültürü yazarıı

    Etiketler: Ayvalık , Cunda Adası , gurme
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