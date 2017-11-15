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    Zeytin vurgunu! 30 milyonluk soruşturma

    Hürriyet Haber
    15.11.2017 - 08:30 | Son Güncelleme:

    Akhisar'ın tanınmış ailelerinden birine mensup olan zeytincilik firması sahibi E. G. hakkında Akhisar Jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na çok sayıda karşılıksız çek ve dolandırıcılık iddiası ile suç duyurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. İzmir ve Akhisar'da çok sayıda zeytin üreticisi ve bankaların milyonlarca liralık karşılıksız çek nedeni ile mağdur olduğu ve soruşturma açıldığı öğrenildi.

     

    İddiaya göre, firmanın; banka kredileri, karşılıksız çekler olmak üzere piyasaya olan 30 milyon TL'nin üzerinde borcu olduğu ve rakamın artacağı belirtildi. Manisa Akhisar başta olmak üzere yurt genelinde zeytin ve zeytinyağ üretiminde dev şirketin, son aylarda girdiği inşaat sektörü nedeniyle zor günler yaşadığı ortaya çıktı. Son haftalarda ard arda yaşanan karşılıksız çekler sonrası şaşkına dönen zeytin üreticileri ve pazarlamacıları ile iş yapan firmalar soluğu Jandarma ve Savcılıkta alıyor.

    Yeni Asır'ın haberine göre, firmanın çok sayıda piyasaya verdiği çeklerin karşılıksız çıkması üzerine, çek sahipleri, yaptıkları ikili görüşmelerden net sonuç alamayınaca şirket sahiplerinden şikayetçi oldular. Özellikle zeytin üreticisinin yanı sıra, aracılık yapan şirketlerin de karşılıksız çıkan çekler yüzünden mağdur olduğu ve birçok firmanın da bu çekler yüzünden işlerinin bozulduğu öğrenilirken, firmanın bankalardan kullandığı 20 milyon liranın üzerinde kredi borcunun da olduğu ve bu borcunda ödenmediği iddia edildi. 

     

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    Etiketler: Karşılıksız çek
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