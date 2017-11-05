Zeytin üretiminde beklenti 2 milyon ton

Bayraktar, yazılı açıklamasında, hasatla birlikte 2017-2018 zeytin ve zeytinyağı sezonunun açıldığını kaydetti.

Yağlık ve sofralık olarak değerlendirilen zeytinin, dünyada sınırlı bir alanda yetiştirildiğine, bundan dolayı üretildiği bölgelere zenginlik kattığına işaret eden Bayraktar, zeytin yetiştiriciliği yapılan alanın yaklaşık yüzde 98'inin Türkiye'nin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasındaki ülkelerde yer aldığını bildirdi.

Türkiye'nin, zeytin ağacı sayısını 2000-2016 döneminde yüzde 78 artırarak 97,8 milyondan 173,8 milyona çıkarttığını belirten Bayraktar, "Bu yıl 460 bin tonu sofralık, 1 milyon 640 bin tonu yağlık olmak üzere 2,1 milyon tonluk bir üretime ulaşılacağı tahmin edilmektedir. Artan zeytin üretimi iyi değerlendirilmeli, başta zeytinyağı olmak üzere zeytin ve zeytin ürünleri ihracatına önem verilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACAT YETERSİZ"

Bayraktar, zeytin dikili alan bakımından 5'inci, zeytin üretiminde 4'üncü, zeytinyağı üretiminde de 6'ıncı sırada bulunan Türkiye'nin zeytin ve zeytinyağı ihracatının yetersiz olduğuna dikkati çekti. Bayraktar, şunları kaydetti:

"Sadece zeytinyağı ihracatından İspanya 3, İtalya 1,6 milyar dolar kazanırken zeytinin anavatanı olan Türkiye, zeytin ve zeytinyağında 190 milyon doların çok daha üzerinde ihracat yapmalıdır. Günümüzde 0,4 litre olan dünyada kişi başına zeytinyağı tüketimi, sağlık açısından taşıdığı önem anlaşıldıkça çok daha fazla artacaktır. Türkiye, buna hazırlıklı olmalıdır.

Dünyada 800-900 bin ton zeytinyağı ihracatı yapılmaktadır. Bunun yüzde 55'ini İspanya ve İtalya gerçekleştiriyor. Üçte birini de ABD ithal ediyor. Bizim ABD pazarından aldığımız pay yüzde 1,5'te kalıyor. Türkiye, bu pazardan çok daha fazla pay almalıdır."

Zeytinyağında iç tüketimin de artırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, geçen yıl yağlı tohum, ham yağ ve yağlı tohum küspesi ithalatı için 3,5 milyar dolar veren Türkiye açısından bitkisel yağ açığının kapatılması ve ithalatın azaltılması adına zeytinciliğin önemli fırsat sunduğunu belirtti.

ÜRETİM ARTIŞINA YÖNELİK ÖNERİLER

Bayraktar, zeytin ve zeytinyağı üretiminin artırılmasına yönelik önerilerde bulunurken de zeytinyağında kilogram başına 80 kuruş olan fark ödemesi desteğine devam edilmesi, sofralık zeytine de prim verilmesi gerektiğini bildirdi.

İç tüketimin tanıtım faaliyetleriyle artırılması gerektiğini belirten Bayraktar, "İhracatta yeni pazarlar bulunmalı, tanıtım ve pazarlama stratejileri geliştirilmeli ve hedef pazarlar değerlendirilmelidir. Sadece üretim artışına değil, pazarlama olanaklarına da odaklanılmalı ve stok müessesesi oluşturulmalıdır. Hangi amaçla olursa olsun zeytinliklerin tahrip edilmesi önlenmeli, zeytinlikler korunmalıdır. Tağşiş olaylarına fırsat verilmemesi bakımından gıda denetimleri daha da artırılmalıdır." ifadelerini kullandı.



