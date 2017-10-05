‘Zeytin Gen’ bahçesi kuruldu

Kalkınma Bakanlığı, GAP Kalkınma İdaresi, Deyrulzafaran Manastırı Bakım, Onarım ve Yaşatma Derneği ile Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından ortak yürütülen “Deyrulzafaran Zeytin Gen Bahçesi” projesi başladı. Deyrulzafaran Manastırı Bakım, Onarım ve Yaşatma Derneği Başkanı Yusuf Sezer, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile yaptıkları 3 yıllık teknik ve bilimsel çalışmaların ardından projeye başlamayı kararlaştırdıklarını belirtti. Deyrulzafaran Manastırı bölgesinin geçmişte meyve bahçesi konumda olduğunu anlatan Sezer, “Maalesef süreç içinde meyve ağaçları kurudu, toprak çoraklaştı. 2007 yılında başlattığımız manastır yeşillendirme çalışmalarıyla 55 bin fidan diktik. Çevreyi ağaçlandırdık, verim almaya başladık. Gelecekten umutluyuz. Ürünlerin maliyeti ve satış değerleri ile ilgili ticari kaygımız yok. Bilimsel destek alarak çalışmalarımızı sürdürürken her yıl verim ve kalitenin arttığını gördük” dedi.

“17 ÇEŞİT ZEYTİN FİDANI DİKTİK”

Projenin yürütücülüğünü yürüten Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Sakar, zeytinin ana yurdunun GAP Bölgesi olduğunu, özellikle Hatay, Mardin ve Maraş bölgesinden dünyaya yayıldığının tüm dünyada kabul gördüğünü söyledi. Sakar, “Biz gerçeklikle yola çıkarak kaybolmaya yüz tutmuş, bölge çeşitlerini tekrar bölgeye, çiftçiye ve ekonomiye kazandırmak amacıyla fidan üretimini arttırmak, kolayla köklenen ancak bölgeye uyum sağlamayan çeşitlerin bölgeye girişini engellemek, çiftçimizin kendi fidanını üretmesi, yeni bahçeler tesis etmesini, arı fidanlarla daha kaliteli ve verimli ürün almasını sağlamak için çalışmalar yaptık. Deyrulzafaran Zeytin Gen Bahçesinde, 17 çeşit zeytin fidanı diktik. Siirt, Şırnak ve Adıyaman bölgesinde tespit ettiğimiz ve zeytin verim ve çeşitliliğine zenginlik katacak çeşitlerimiz de yakın zaman içinde, bulup ekimin yapacağız. Bölgeye has 25 çeşit zeytin ile çiftçilerimizin ekonomik anlamda yüzünü güldüreceğiz” diye konuştu.

“DÜNYAYA ZEYTİN DALI UZATACAĞIZ”

Mardin Vali Yardımcısı Mehmet Uslu ise, yeni başladığı Mardin Vali Yardımcılığı görevinin ilk günlerinde böyle anlamlı ve önemli bir projeye tanık olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Uslu, “Bu coğrafyadan, bütün Ortadoğu’ya ve dünya ülkelerine barış sembolü olan zeytin dalı uzatacağımız günler diliyorum” ifadelerinde bulundu.



