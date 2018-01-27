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    Zeytin Dalı ile teröristlerden temizlenen köylere Mehmetçik'ten yardım

    Hürriyet Haber
    27.01.2018 - 07:55 | Son Güncelleme:

    Adamanlı köyünü teröristlerden kurtaran Mehmetçik, evine dönenlere gıda malzemesi dağıtıp sağlık kontrolü yaptı. Komutan, teşekkür eden köylülere, “Biz sizin için buradayız, bize emanetsiniz” dedi. 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, sevincini, “Duyduk ki Türkiye gelmiş, keyiflendim, hemen evime döndüm” şeklinde ifade etti.

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ediyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı Adamanlı köyünün teröristlerden kurtarılmasının ardından evlerine dönenlere gıda malzemesi dağıtan Mehmetçik, vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı, kendisine teşekkür eden köylülere, “Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız. Güzel şeyler olacak Allah’ın izniyle” dedi.

    Zeytin Dalı ile teröristlerden temizlenen köylere Mehmetçikten yardım

    TÜRKİYE’NİN YEĞENİYİM

    Sınıra 3 kilometre mesafedeki köyde önceki günkü çatışmalar sonucu ÖSO savaşçılarından 5 kişi yaralandı, 30 PKK’lı da etkisiz hale getirildi. Yoğun yağış nedeniyle yolları çamurla kaplanan köyde, evlerdeki çatışma izleri göze çarpıyor. Teröristlerin zor kullanarak girdikleri evlerde birçok mevzi oluşturup duvarlarda açtıkları deliklerden TSK unsurlarına saldırdığı köyün Mehmetçik tarafından örgüt mensuplarından temizlemesinin ardından bazı aileler de evlerine döndü. Evine yeniden kavuşan 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, Mehmetçiğe teşekkür etti.

    Zeytin Dalı ile teröristlerden temizlenen köylere Mehmetçikten yardım

    PKK işgaliyle birlikte evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Seyidu, zor günler geçirdiklerini ancak TSK’nın geldiğini duyduktan sonra hemen döndüklerini kaydetti. Seyidu, “Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye’nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar. Keyfimiz yerinde” diye konuştu.

     

     

    Etiketler: son dakika
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