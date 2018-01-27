Zeytin Dalı ile teröristlerden temizlenen köylere Mehmetçik'ten yardım

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin’de köyleri teröristlerden arındırmaya devam ediyor. Yoğun çatışmaların yaşandığı Adamanlı köyünün teröristlerden kurtarılmasının ardından evlerine dönenlere gıda malzemesi dağıtan Mehmetçik, vatandaşları sağlık kontrolünden geçirdi. Yeni Şafak'ın haberine göre köyün teröristlerden temizlenmesini sağlayan birliğin komutanı, kendisine teşekkür eden köylülere, “Bizler sizler için buradayız. Sizler bizlerin emanetisiniz. Biz burada Türk Silahlı Kuvvetleri olarak emanetimizi sonuna kadar koruyacağız. Güzel şeyler olacak Allah’ın izniyle” dedi.

TÜRKİYE’NİN YEĞENİYİM

Sınıra 3 kilometre mesafedeki köyde önceki günkü çatışmalar sonucu ÖSO savaşçılarından 5 kişi yaralandı, 30 PKK’lı da etkisiz hale getirildi. Yoğun yağış nedeniyle yolları çamurla kaplanan köyde, evlerdeki çatışma izleri göze çarpıyor. Teröristlerin zor kullanarak girdikleri evlerde birçok mevzi oluşturup duvarlarda açtıkları deliklerden TSK unsurlarına saldırdığı köyün Mehmetçik tarafından örgüt mensuplarından temizlemesinin ardından bazı aileler de evlerine döndü. Evine yeniden kavuşan 70 yaşındaki Hüseyin Bilal Seyidu, Mehmetçiğe teşekkür etti.

PKK işgaliyle birlikte evlerini terk etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Seyidu, zor günler geçirdiklerini ancak TSK’nın geldiğini duyduktan sonra hemen döndüklerini kaydetti. Seyidu, “Duyduk ki Türkiye gelmiş, ben de Türkiye’nin yeğeniyim, keyiflendim hemen evime döndüm. Çok memnunuz. Bize her şeyi sağlıyorlar. Keyfimiz yerinde” diye konuştu.