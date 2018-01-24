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    Zeytin Dalı Harekatı'nın gözü kapılarını açtı

    ANKARA (AA)
    24.01.2018 - 10:04 | Son Güncelleme:

    "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin bilgilerin anlık olarak paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nde, harekat kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar saniye saniye takip ediliyor.

    "Zeytin Dalı Harekatı" başta olmak üzere Türkiye'nin yürüttüğü operasyonlara ilişkin bilgilerin toplandığı "ortak merkez" olarak faaliyet gösteren Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, kapılarını ilk kez Anadolu Ajansına (AA) açtı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin her türlü bilgi aktarımı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi'nden gerçekleştiriliyor.

    Zeytin Dalı Harekatının gözü kapılarını açtı

    155 KİŞİLİK EKİP GÖREV YAPIYOR

    Gece ve gündüz vardiyalı olarak 155 kişinin çalıştığı merkez, aralıksız şekilde hizmet veriyor. Gerçekleşen operasyonlar sırasında sahadaki unsurlardan alınan kritik bilgiler, merkezde görev yapan Başbakanlık dahil tüm bakanlıklar ve güvenlik birimlerinin temsilcileri tarafından Cumhurbaşkanına aktarılıyor.

    Zeytin Dalı Harekatının gözü kapılarını açtı

    Merkezde kurulu Genelkurmay Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığına ait video konferans sistemiyle valiler, il jandarma komutanları, emniyet müdürleri, güvenlik birimleri ve sınırdaki birlik komutanlarıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor, en güncel bilgiler anbean paylaşılıyor.

    4 ANA ODADAN YÖNETİLİYOR

    Telli ve telsiz telefonlar, uydu telefonları ve kriptolu telefonlar başta olmak üzere son teknoloji ürünü haberleşme araçlarının bulunduğu merkezde, güvenlik birimlerinin bilgi akışını sağlayan 'elektronik akış sistemi' de yer alıyor. 2 bin 200 metrekareden oluşan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde, "Harita Odası", "Büyük Kriz Merkezi", "Küçük Kriz Merkezi" ve "Özel Görüşme Odası" olmak üzere 4 ana oda bulunuyor.

    Zeytin Dalı Harekatının gözü kapılarını açtı

    Büyük ve küçük kriz merkezindeki iki bölümdeki dev ekrandan anlık takip yapılıyor. Merkezden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin operasyon görüntüleriyle insansız hava araçlarından alınan görüntüler canlı olarak izlenebiliyor.

    KRİZ ÖNCESİ, ESNASI, SONRASI...

    Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezi, 2015 yılı Aralık ayında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne dayanılarak kuruldu. Halihazırda Başbakanlık dahil tüm bakanlıklarla güvenlik birimlerinin temsilcilerinin görev aldığı merkez, geçmişte güvenlik toplantılarına da ev sahipliği yaptı.

    Zeytin Dalı Harekatının gözü kapılarını açtı

    Dünyanın güçlü ülkelerinde de benzer yapıların bulunduğu biliniyor. Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezinde yürütülen faaliyetlerle, Türkiye'de ve dünyada meydana gelen siyasi, ekonomik, askeri, sağlık, güvenlik ve benzeri alanlara ilişkin tüm gelişmelerin "sürekli izlenmesi", "analiz edilmesi" ve "değerlendirilmesi" planlandı.

    Zeytin Dalı Harekatının gözü kapılarını açtı

    Böylelikle kriz öncesi, kriz esnası ve kriz sonrası süreçlerin sorunsuz bir şekilde yönetilmesi amaçlandı. Bu amacın gerçekleşmesi için söz konusu merkez, modern elektronik sistemler ve ileri teknoloji haberleşme sistemleriyle donatıldı.

    KARAR ALMA SÜRECİ HIZLANDI

    Temsilcisi bulunan kurumlardan elektronik bilgi iletim sistemleri olan personelin merkez ile entegrasyonu sağlanarak bu sistemlere merkezden ulaşma imkanı kazandırıldı. Bu kapsamda TSK ve İçişleri Bakanlığına, uzaktan görüşme sistemi aracılığıyla karargahta ve sınır hattındaki komutanlar ve valilerle görüntülü görüşme imkanı sağlanarak karar alma süreci hızlandırıldı.

    Zeytin Dalı Harekatının gözü kapılarını açtı

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 3. Yıl Özel Yayını" isimli programda, Devlet Bilgi Koordinasyon Merkezine ilişkin bilgi vermişti. Çankaya Köşkü'nde böyle bir harekat merkezinin bulunmadığını aktaran Erdoğan, Beştepe'de böyle bir harekat merkezinin yapıldığını söylemişti. Bu merkezde sadece bakanların değil, önemli kurumların da temsilcilerinin bulunduğunu belirten Erdoğan, "Burası 24 saat çalışır. Ne oluyor, ne bitiyor? Hangi bakanlıkta ne oldu? Hepsi anında bu merkeze bunu geçerler. Tüm Türkiye'yi bu merkezden izleriz. Zaman zaman ben hemen çat kapı yaparım." ifadesini kullanmıştı.

    Zeytin Dalı Harekatının gözü kapılarını açtı

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilin valileriyle de bu merkezden görüşme imkanının bulunduğunu vurgulayarak, şunları kaydetmişti:

    "Zaman olur icabında Başbakanımızı da Genelkurmay Başkanımızı da ilgili bakanlarımızı da almak suretiyle oradan görüşmeler yapar, bağlantıları kurarız ve valilerimizden o ilden öğrenmek istediğimiz ne varsa onu öğreniriz. Burası harekat merkezidir. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde burası önemli bir merkezdir, hayatidir, stratejiktir ve bu stratejik önemi bizim yükümüzü büyük ölçüde almaktadır. Her geçen gün bu çok daha geliştirilmektedir. Dolayısıyla buradan alınan bilgiler, bize gelmektedir. Bizim de bunları değerlendirme noktasında çok ciddi bir güç kazanma şansımız var. Buradan da hangi birimlere pas edilmesi gereken bir bilgi varsa, bu merkez onu oraya pas eder."


    Etiketler: son dakika
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