Zeytin Dalı Harekâtı'nda Özgür Özel'in yakını da yaralandı

27 Ocak’ta 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 11 askerden biri olan Özel’in yakınının Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiği bildirildi.



Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, "Afrin harektında yaralanan 11 askerimizi ve ailelerini Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak, Antakya’da tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılardan biri Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel’in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun" dedi.





