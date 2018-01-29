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    Zeytin Dalı Harekâtı'nda Özgür Özel'in yakını da yaralandı

    DHA
    29.01.2018 - 13:44 | Son Güncelleme:

    TSK’nın Afrin’deki terör hedeflerine yönelik başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nda yaralanıp Hatay’da tedaviye alınan askerlerden birinin CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel’in yakını olduğu öğrenildi.

    27 Ocak’ta 2 askerin şehit olduğu saldırıda yaralanan 11 askerden biri olan Özel’in yakınının Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi edildiği bildirildi.

    Hatay Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan yaralıları ziyaret eden CHP Hatay Milletvekili Birol Ertem, "Afrin harektında yaralanan 11 askerimizi ve ailelerini Milli Savunma Komisyonu Üyesi olarak, Antakya’da tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Yaralılardan biri Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel’in yakını. Her şart ve koşulda güvenlik kuvvetlerimize desteğimiz artarak devam edecektir. Allah tüm Mehmetçiklerimizin yardımcısı olsun" dedi.


    Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı , son dakika
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