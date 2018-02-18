Zeytin Dalı Harekatına uzaydan destek

Arslan, Fırat Kalkan’ında olduğu gibi bakanlık olarak Zeytin Dalı harekâtına, ulaştırma, haberleşme ve iletişim açısından verdikleri hizmetleri anlattı.



Arslan, ABD ile yaşanan inişli çıkışlı ilişki ve çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Bizden ne istenirse yapıyoruz. Ciddi bir iş makinesi desteği var, sadece haberleşme alanında değil. Bizzat sınırdayız. Mehmetçik’in ele geçirdiği her yer, hâkimiyet kurduğu her yerde, yol açıp daha rahat ulaşmasını sağlıyoruz. Göktürk Uydusu aracılığıyla keşif ve gözetleme anlamında katkı veriyoruz.



ASILSIZ HABERLERİ TESPİT EDİYORUZ

Operasyona iletişim anlamında da destek veriyoruz. Özellikle yanıltmaya dönük, kara propagandaya yönelik sosyal medyada, internet ortamında yanlış bilgiler yer alıyor. Yanlış ve yanıltıcı haberleri ve görüntüleri tespit ediyoruz. Sonra bunun gerçeğinin ortaya konması için destek veriyoruz. BTK’nın bu konuda yetkisi var. Bu konuda bir ekip oluşturduk. Bu ve benzer konularda sürekli tarama yapılıyor. Bu bilgileri, uluslararası arenada yayıyoruz.”