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    Zeytin Dalı Harekatına uzaydan destek

    Nuray BABACAN / ANKARA
    18.02.2018 - 00:36 | Son Güncelleme:

    ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, bakanlık olarak Zeytin Dalı harekâtına, üç başlıkta hizmet verdiklerini belirterek, Göktürk uydusuyla keşif ve gözetleme yaptıklarını, iş makineleriyle alan ve saha açtıklarını, ayrıca sanal medyadaki yanıltıcı propagandayı önlediklerini anlattı. Arslan, sanal medyanın taranması için özel bir ekip kurduklarını ve doğru bilgi ve belgelerle desteklediklerini anlattı.

    Zeytin Dalı Harekatına uzaydan destekArslan, Fırat Kalkan’ında olduğu gibi bakanlık olarak Zeytin Dalı harekâtına, ulaştırma, haberleşme ve iletişim açısından verdikleri hizmetleri anlattı.

    Arslan, ABD ile yaşanan inişli çıkışlı ilişki ve çalışmalarıyla ilgili şunları söyledi: “Bizden ne istenirse yapıyoruz. Ciddi bir iş makinesi desteği var, sadece haberleşme alanında değil. Bizzat sınırdayız. Mehmetçik’in ele geçirdiği her yer, hâkimiyet kurduğu her yerde, yol açıp daha rahat ulaşmasını sağlıyoruz. Göktürk Uydusu aracılığıyla keşif ve gözetleme anlamında katkı veriyoruz.

    ASILSIZ HABERLERİ TESPİT EDİYORUZ
    Operasyona iletişim anlamında da destek veriyoruz. Özellikle yanıltmaya dönük, kara propagandaya yönelik sosyal medyada, internet ortamında yanlış bilgiler yer alıyor. Yanlış ve yanıltıcı haberleri ve görüntüleri tespit ediyoruz. Sonra bunun gerçeğinin ortaya konması için destek veriyoruz. BTK’nın bu konuda yetkisi var. Bu konuda bir ekip oluşturduk. Bu ve benzer konularda sürekli tarama yapılıyor. Bu bilgileri, uluslararası arenada yayıyoruz.” 

    Etiketler: Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan , göktürk uydusu , Zeytin Dalı Harekatı , gazetehaberleri , son dakika
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