Zeytin Dalı Harekatı sivil uçuşları etkileyecek mi, uçak seferleri iptal olacak mı? Bakan açıkladı..

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleştirme Bakanı Ahmet Arslan, Zeytin Dalı Harekatı'nın sivil uçuşları etkilemeyeceğini söyledi.



Bakan Arslan, Hong Konglu taşımacılık firması PAL Express'in yüzde 15 hissesinin PTT'ye devrine ilişkin sözleşme imza töreninde devam eden Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Türkiye'nin istikbali ve istikrarı için bir taraftan terör örgütleriyle mücadele ederken bir taraftan da ulaştırma altyapılarına yönelik yatırım çalışmalarına da devam ettiğini vurgulayan Arslan, "Ülkemizde de bölgemizde de çok önemli gelişmeler var ancak bilinmeli ki ülkemiz büyümesini ve gelişmesini de kesintisiz sürdürüyor. Bunun için hedeflerimizden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Gerek Hükümet gerekse Bakanlık olarak en ağır günlerimizde dahi ekonomik olarak yapmamız gereken çalışmaları artırarak yapmaya devam ettik." diye konuştu.

Arslan, söz konusu harekatın başarıyla icra edildiğine dikkati çekerek şunları söyledi:

"Türk Silahlı Kuvvetleri gerek sınırlarımızda gerek hudutlarımız dışında gerekse de çevre ülkelerde özellikle güvenliği sağlamak ve oradaki masum vatandaşın daha fazla mağdur olmaması için, operasyonlarına devam ediyor.



Amacımız ülke içinde ve dışında istikbalimizi etkileyen terör olaylarını engellemek, bu anlamda terör olaylarının kaynağı olan teröristleri o bölgelerden temizlemek. Operasyonlar hainlerle iş birliği yapan teröristlerin artık bu bölgeye bela olmayacağı aşamaya gelinene kadar devam edecek."

Suriyenin ve komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü savunduklarını ifade eden Arslan, ancak terör örgütlerinin yuvalanmasına ve Türkiye'nin zarar görmesine izin vermeyeceklerini vurguladı. Arslan, bölge halkını dost ve kardeş olarak gördüklerine işaret ederek bu çerçevede Türkiye'nin 3,5 milyon Suriyeliye kucak açtığını söyledi. Arslan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Eğer komşunuz huzursuzsa siz de huzursuzsunuz, komşularımız hayatlarını kaybederken 'Biz huzurluyuz.' diyemeyiz. Dolayısıyla Zeytin Dalı Harekatı'nda silahlı kuvvetlerimize ve askerlerimize başarılar diliyoruz. Bölgenin huzuru sadece bizim için değil tüm bölge için önemli. Tek temennim ordumuzun görevini tamamlayarak muzaffer biçimde ülkemize geri dönmesidir. Sivil halka yönelik hassasiyetimizi de herkes biliyor. Bugün de herkes bilmeli ki Mehmetçik'imiz ve idarecilerimiz bu konuda çok dikkatliler, amaç terörü temizlemek ve bu bölgeden terörün ortadan kaldırılarak insanların huzur bulmasıdır."

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında karadan operasyonlar sürerken havadan da gereken desteğin sağlandığını aktaran Arslan, şunları kaydetti:

"TSK ile Türk sivil havacılığı olarak istişare halindeyiz, birlikte hareket ediyoruz. Herhangi bir şekilde sivil uçuşların etkilenmemesi adına gerekli tedbirler alınıyor. Özellikle irtifa anlamında farklı yüksekliklerde sivil uçuşlar ve askeri uçuşları birbirinden ayrılacak şekilde yönlendirdiğimiz sürece zaten sıkıntı olmuyor. Yine bu harekatın bir başka özelliği var zaten o

bölgede Suriye hava sahasında sivil uçuşlar söz konusu değil. Ancak sınıra yakın sivil uçuşların da yapılan çalışmalar sonucunda operasyondan etkilenmesi mümkün değil."