Zeytin ağaçlı tünel kamuflajı

SURİYE’nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı harekâtı dün 26’ncı günü geride bırakırken, Kilis sınır hattının karşısındaki Bekovası Köyü’ne tünellerden sızma girişiminde bulunan PYD-PKK’lı teröristlere ağır darbe vuruldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Küçük Darmık Dağı yamaçlarında bulunan tünellerden köye sızmaya çalışan teröristler Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerince tespit edildi. Bölgede yaşanan çatışmada, teröristlerden 13’ü etkisiz hale getirildi. Kaçan teröristler takip altına alınırken, bölge, sınır hattındaki Fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla (ÇNRA) ateş altına alındı.

AĞAÇ ALTINDA SIĞINAK

Teröristlerin insansız hava araçlarının (İHA) takibinden kurtulmak amacıyla yeni sığınak yeri olarak ağaçlık alanları tercih ettiği belirlendi. Sıcak takip sırasında teröristlerin salkım şeklindeki ağaçlar ile zeytin ağaçlarının köklerine sığınak girişi kazdıkları, girişin kapanmaması için naylon branda kullandıkları ve brandanın üstünü toprakla örttükleri tespit edildi.

Dün Şeyh Horoz bölgesi ve çevresinde tespit edilen terör örgütü hedefleri de bombalandı. Dersivan ve Drakiyi köylerinin tamamen PYD-PKK’dan temizlenmesi için yer yer sıcak temas yaşanırken, Fırtına obüslerinin yanısıra Türk savaş uçakları da devreye girdi. Bülbül Dağı yamaçlarında da çatışmalar yaşandığı öğrenildi. Güvenlik yetkilileri, Kilis ve civarının roketli saldırıların hedefi olmaması için sınır hatının tamamen terör unsurlarından temizlenmesinin şart olduğu bilgisini verdi. TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Kude Köyü’nü terör örgütü PYD-PKK’dan temizledi.

1485 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Genelkurmay Başkanlığı, Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili dün yaptığı açıklamada kara ve hava operasyonları sonucu 46 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada, “Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı 1485 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir” bilgisi verildi.