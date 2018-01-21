Zeytinyağının kalitesi arttı

Toptan litre fiyatı 14 lira civarında olan ve rafta 18-20 liradan satılan sızma zeytinyağı, üreticisini de tüketicisini de memnun ediyor.

Tariş 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi Müdürü Emrah Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bereketli ve çok güzel bir zeytin sezonu yaşandığını söyledi.

Öztürk, ocak ayı itibarıyla hasadın yüzde 80'lik kısmının tamamlandığını belirterek şöyle konuştu:

"Bu seneki zeytin sezonundan üreticilerimiz oldukça memnun. Hasat güzeldi. Zeytinlerin yere dökülmeden ağaç üzerinden toplanmasıyla oldukça kaliteli ve güzel yağlar elde edildi. Fabrikamızda sıktığımız zeytinlerin yüzde 75'inden yemeklik olarak kullanılan ortalama 0,4-0,8 dizyem sızma yağ elde edildi. Bu dizyem oranı zeytinyağının kaliteli olduğunun göstergesidir.

Zeytinyağı piyasasında üreticiyi tatmin eden fiyatlar olduğunu dile getiren Öztürk, şöyle devam etti:

"Üreticilerimizde daha fazla fiyat beklentileri olacaktır. Ancak şu anki piyasa fiyatları tatminkar. Bu sezon işçi sıkıntısı yaşandı. Zeytinini toplayamayan üreticilerimiz oldu. Yeni yeni toplamaya başladı onlar da. Yaklaşık bir ay sonra bölgemizde zeytin hasadının tamamlanacağını düşünüyoruz. Biz Tariş 76 Nolu Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifi fabrikasında 12 bin ton zeytin sıktık ve yaklaşık 2 bin 200 ton zeytinyağı elde ettik. Elde edilen zeytinyağlarının kalitesi de oldukça güzeldi."

"Bu seneki kalite bir hayli yüksek"

Edremit Ziraat Odası Başkan Vekili Ali Yılmaz Diker de zeytinde bu sene tahmin edilenin üzerinde rekolte gerçekleştiğini, hasadın hala devam ettiğini söyledi.

Zeytinyağı fabrikalarının gece gündüz çalıştığını, sezondan memnun olduklarını ifade eden Diker, "Bu sene çok güzel zeytinyağları elde edildi. Her bölgeden numune olarak alınan zeytinyağları önceki yıllara göre çok daha kaliteli ve güzel. Bundan dolayı üreticilerimizin hepsi memnun." diye konuştu.

Diker, toprakla temas eden zeytinden elde edilen yağın kalitesinin düştüğüne işaret ederek şunları kaydetti:

"Dalından toplanan zeytin her zaman için kaliteli olur ve elde edilen zeytinyağın nefaseti de kalitesi de yüksek olur. Çünkü toprağa değmemiştir. Zeytinin toprağa düşmesiyle çürüme meydana gelir. Bu da zeytinyağındaki asit oranının yükselmesine neden olur ve kaliteyi bozar. Zeytinin toprağa değmeden hasat edilip yağa dönüşmesiyle bu seneki kalite bir hayli yüksek."

Zeytinyağının tüketimi ve pazarlanmasına odaklanmak, bu yönde çalışmalar yapmak gerektiğini vurgulayan Diker, "Ülkemizin zeytinyağı ihracatına ihtiyacı var, ithalatına değil. Zeytinyağının iç ve dış piyasada tüketilmesi söz konusu. Bununla ilgili çalışmaları zeytin sektörü olarak el birliğiyle kafa kafaya vererek yapmamız gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.