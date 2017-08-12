Zeyno Gönenç: Ben en çok dominant Gönül'ü sevdim

◊ “Çocuklar Duymasın”la yeniden ekrandasınız. Dizi dışındaki hayatınızla başlayalım. Yaşamınızın nasıl bir dönemindesiniz?

- Hayatımın en mutlu ve kendimle en barışık dönemindeyim. Olgunlaştığımı, insanları olduğu gibi kabul etmeyi öğrendiğimi düşünüyorum. Bunun için öyle çok da çaba sarf etmedim, zaman içinde tecrübelerle ve hayatın getirdikleriyle oluştu. Yani kısaca mutlu olduğum bir dönemdeyim. Zaten hayatı çok da ciddiye almamak lazım, herkes yaşaması gereken macerayı yaşıyor.



◊ Dizi ekrana geri döndü ve yine büyük ilgi görüyor. Siz nasıl tepkiler alıyorsunuz?

- “Çocuklar Duymasın”, 15 sene önce başladığı günden beri benim bir parçam oldu. Onunla tanındım, onunla sevildim ve bu sevginin de hâlâ devam ettiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Sevdiler bu dominant kadının her halini, buna mutlu olunmaz mı? Tabii ki çok mutlu oluyorum.



BİZİM DİZİNİN BÜYÜSÜ AÇIKLANAMAZ



◊ “Çocuklar Duymasın”ın bu denli başarılı olmasını neye bağlıyorsunuz?

- Bu soruya cevabı en güzel seyirciler verir aslında. Bana da yıllardır röportajlarda en çok bu soruyu sordular, cevabım da genelde aynıydı; çünkü çok bizden, içimizden, ailemizden bir dizi. Birini niye seviyorsun diye sorulduğunda birçok şey söyleyebiliriz. Ama bazen de sadece “işte öyle” deriz. İşte bizim dizimiz de böyle çok açıklanamayacak büyüde bir dizi.



◊ Senelerdir tiyatroda, sinemada ve dizilerde oynuyorsunuz ama izleyici sizi “Dominant Gönül” olarak sevdi. Bu durumu nasıl karşılıyorsunuz?

- Bununla ancak gurur duyarım. Yıllar önce bitmiş “Friends” dizisindeki karakterler başka başarılı işler yapmalarına rağmen hâlâ Joey, Rachel,

Ross, Phoebe, Monica ve Chandler diye anılıyorlar, işte bizimki de öyle bir durum.







HAYATI COŞKUYLA YAŞIYORUM



◊ Yer aldığınız projeler dışında sizi televizyonda çok görmüyoruz. Zeyno Günenç, görünenin dışında nasıl bir kadın? Hayatı nasıl yaşar?

- Hayatı doya doya coşkuyla ve “an”da kalarak yaşıyorum diyebilirim.



◊ Hayatınızda vazgeçemeyeceğiniz üç şeyi sorsak, ne dersiniz?

- Üç şey değil de hayatın tam kendisi desem daha doğru bir cevap vermiş olurum.



◊ Bakım, güzellik konularına düşkün müsünüz? Set dışında makyaj yapar mısınız mesela?

- Cildime iyi bakıyorum. Rutin temizlik bakımlarımı yaptırırım. Makyaj malzemelerine ve cilt temizliğiyle ilgili malzemelere düşkünüm. Araştırıp en doğal ve zararsızlarını bulmaya çalışırım. Güvendiğim arkadaşlarımın tavsiyelerine önem veririm. El kremimi çantamdan eksik etmem. Manikür, pedikür de benim için çok önemlidir. Evet günlük hayatta da makyaj yaparım. Özellikle rimel, ruj ve parfüm çok önemlidir benim için.

OYUNCU OLMASAM ŞARKICI OLMAK iSTERDiM

◊ Bugüne kadar canlandırdığınız roller arasında kendinize en yakın bulduklarınız hangileriydi?◊ Bugüne kadar canlandırdığınız roller arasında kendinize en yakın bulduklarınız hangileriydi?

- En çok Dominant Gönül’ü sevdim.◊ Oyunculukla ilgili yapabileceğiniz en sıra dışı şey nedir?- Her şeyi zamanı gelince değerlendiriyorum. O yüzden ne kadar uçlarda bir şey yapabilirim bilemiyorum.◊ Oyunculuk dışında hangi mesleği yapmak isterdiniz? - Oyuncu olmasaydım şarkıcı olmak isterdim.◊ Son olarak Çocuklar Duymasın izleyicilerine neler söylemek istersiniz? - Bizi izlemeye devam ederlerse çok mutlu olurum.