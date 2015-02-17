Zeynep Mansur: Kadın olarak yaşamak çok zor

Son günlerde Özgecan Aslan'ın yaşadıklarının kendisinde büyük yaralar açtığını ifade eden Mansur, "Türkiye'de kadın olarak yaşayabilmek çok zor.. Ve mesleğinizin, mevkinizin, yaşınızın, aile yapınızın, kültürünüzün, birikiminizin hiç bir önemi yok.. Kadınsanız pek çok tacize uğruyorsunuz.." diyerek veryansın etti..

Sosyal medya üzerinden kendisine oldukça ağır cinsel içerikli bir mesaj gönderen Ilgaz Can Ekşioğlu isimli şahsı adalet sistemine teslim eden Mansur, "Beni bir şarkıcı olarak sevmeyebilir; şarkılarımı dinlemeyebilir; seni sevmiyorum da diyebilir. Ama namusuma dil uzatamaz. Benim işim şarkıcılık.. Bu o kişiye bu kadar çirkin cinsel içerikli mesaj gönderebilme hakkı vermiyor.. Ben kadın olabilirim ama insanım.. Haklarım var.. Bu olayla ilgili üçüncü kez ifade vermeye gittim.. Dördüncü defa yine gideceğim.. Yirmi yıllık sanat hayatım boyunca hayatımda ilk kez birini mahkemeye verdim...Artık kadına tacize, şiddete, hakarete son verilmeli.. Biz kadınlar varlığımızı kabul edenlerle aynı yolda yürümeliyiz" diyerek son günlerde gündem olan kadına şiddet ve taviz konusunda kendisinin de mağdur olduğunu açıkladı ve bu sabah İstanbul adliye sarayına giderek ifade verdi,adalete güvendiğini ve gerekli cezayı alacağına inandığını söyledi



