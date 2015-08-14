Zeynep Ece Akengin'den Mehmet Ali Erbil itirafı

Çarkıfelek’in hostesi Zeynep Ece Akengin (21), Mehmet Ali Erbil’le (58) aşk yaşadığı haberleri üzerine Instagram’dan açıklama yaptı: “Aslı olmayan haberler için sessiz kalmayacağım. Bir açıklama yapayım ki herkes rahat etsin. Hayatımdaki tek adam Mehmet Ali Erbil’dir ve öyle olmaya da devam edecektir.”







SESSİZ KALMAYACAĞIM

Aşk ilanı şöyle devam etti: “Tanıdığım için zerre pişmanlık duymadığım, aksine tanıdığıma her gün şükrettiğim, sevmekten mutlu olduğum tek kişi olduğun, mutluluktan gözlerimin içini güldürdüğün için teşekkür ederim. Doğum günümü sevdiğim adam ve ailesiyle kutladım. Belki de hayatımın en mutlu yaş gününü geçirdim.”





Zeynep Ece Akengin daha önce İdo Tatlıses ile aşk yaşadığı haberleriyle gündeme gelmişti.



