Zeynep Casalini boşandıktan sonra ilk kez konuştu!

Ünlü pop sanatçısı Zeynap Casalini, eski eşi Tahsin Berk’le boşanması ile ilgili ilk kez konuştu. 5 yıllık evliğini bitiren Zeynep Casalini, eski eşi Tahsin Berk'ten dostça ayrıldıklarını ifade ederek "Boşandım evet ama dünyada olan o kadar korkunç şeyler var ki. Bu haber değeri taşımıyor bence. Bir takım sebeplerden dolayı arkadaşça ve dostça ayrıldık. Bir husumetimiz yok. Dafne bugün babasında mesela. Oluyor böyle şeyler. Üzücü ama olmayacak bir şeyi devam ettirmek mümkün değil bizler için. Herkes için hayırlı olsun" ifadelerini kaydetti.

Zeynep Casalini kimdir?

Zeynep Casalini, 3 Ekim 1970 yılında dünyaya geldi. Oyuncu Deniz Türkali'nin İtalyan şarkıcı Ernesto Casalini ile evliliğinden 3 Ekim 1970 yılında doğan Zeynep Casalini, 9 yaşındayken AKM ile tanışarak sanat hayatına adım attı. 1985'te Bilsak Tiyatro Atölyesi'nde tiyatro çalışmalarına başladı ve amatör bir gruba katılarak bir dönem tiyatro ile ilgilendi. Lisedeyken 1988 yılında ev arkadaşı Yasemin Alkaya'nın teşvikiyle şarkı söylemeye başladı. İtalya'da bir rock grubuyla sahne aldı, İngiltere'de bir caz kulüpte şarkı söyledi. 1990'da Marmaris'e yerleşti ve sahne çalışmalarını sürdürdü. 1995 yılında İstanbul'a dönerek şarkıcı Asya'ya ve Cem Özer'in Laf Lafı Açıyor adlı ilk Türk talk-show'unda vokalistlik yaptı. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Kazandibi Tavukgöğsü adlı kısa filmde oynadı. Anne ve babası gibi, dedesi yazar Vedat Türkali, dayısı da senarist ve yönetmen Barış Pirhasan olan, sanatçı kökenli bir aileden gelen Zeynep Casalini; Sibel Alaş, Ferda Anıl Yarkın, Emel Müftüoğlu, Ajda Pekkan ve Sezen Aksu'nun vokalistligini yaptı. Sezen Aksu'nun Açıkhava Tiyatrosu konserlerinde davul çalarak ilgi topladı. Aranjor Sinan Akçıl'ın imzasını taşıyan ilk albümünde Sezen Aksu'nun "Duvar" adlı parçasını da seslendirdi.