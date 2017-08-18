MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet>Ekonomi>Zeybekci'den büyüme tahmini

Zeybekci'den büyüme tahmini

Hürriyet Haber
18 Ağustos 2017 - 10:36Son Güncelleme : 18 Ağustos 2017 - 10:36

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğini belirtti.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin BloombergHT tarafından yayınlanan açıklamasında, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde, yıl sonunda ise yüzde 5.5'in üzerinde büyüme yakalayacağı ifadesine yer verildi.

Etiketler: Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci , türkiye ekonomisi , türkiye büyüme tahmini
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri