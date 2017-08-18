Zeybekci'den büyüme tahmini

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin BloombergHT tarafından yayınlanan açıklamasında, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 5'in üzerinde, yıl sonunda ise yüzde 5.5'in üzerinde büyüme yakalayacağı ifadesine yer verildi.
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