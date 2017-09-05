Zeugma'da ziyaretçi bayramı

DÜNYANIN en büyük mozaik müzelerinden biri olan Gaziantep’teki Zeugma Mozaik Müzesi 10 günlük Kurban Bayramı tatilinde 6 bin 605 kişi tarafından ziyaret edildi.Yaklaşık 6 yıl önce 30 bin metrekarelik alanda hizmete açılan Zeugma Mozaik Müzesi, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.



Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne de sahip müzede, Çingene Kızı, Mars heykeli, Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor. Gaziantep Kültür ve Turizm İl Müdürü Mehmet Bülent Öztürk, “Geçen yıl Kurban Bayramı’nda 3 bin 448 kişinin ziyaret ettiği Gaziantep Mozaik Müzesini, bu bayram 6 bin 605 kişi gezdi. Ziyaretçi sayımızın artmasında yeni açılan bölümümüzün de etkisi oldu. Müzemize her geçen gün ziyaretçi sayısı artıyor. Herkesin bu güzellikleri gelip yerinde incelemesini bekliyoruz” dedi.