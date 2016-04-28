Zerrin Tekindor ve oğlu Hira Tekindor hacker'ları şikayet etti

Pek çok ünlünün kâbusu olan hacker’ların son kurbanı, ünlü oyuncu Zerrin Tekindor ve oğlu Hira oldu. Hacker’lar Tekindor ve oğlunun mail, Instagram ve Twitter hesaplarını ele geçirdi. Ardından da sanatçıdan özel görüntü ve yazışmalarını yayınlama tehdidiyle 10 bin TL istedi. Zerrin Tekindor ve oğlu Hira, önce İsanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Sulh ceza hâkimliğine de başvuran ünlü oyuncu, Twitter ve Instagram hesaplarına erişimin engellenmesini talep etti.





Hâkimlik, Tekindor ve oğlunun kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle sosyal medya hesaplarına erişimin engellenmesine karar verdi. Soruşturma başlatan savcılık, IP adresinden hacker’ların kimliğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı.(HT Magazin)