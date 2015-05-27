Zerrin Özer'in test sonucu temiz çıktı

Sun, sonuçların temiz çıktığını, Özer’in kanser olmadığını söyledi: “Zerrin Hanım daha önce hatalı bir bel fıtığı ameliyatı geçirmişti. O hata nedeniyle üç ameliyat daha olması gerekti. Bu arada pankreasında da bir rahatsızlığı vardı ama bahsedilen testin sonuçları temiz çıktı. TRT Müzik kanalındaki programının çekimlerine o operasyonlar sebebiyle gidemedi. Programa 1 Haziran itibariyle yeniden başlayacak. Şu an evinde istirahat ediyor.”



PET-BT nedir?



Gelişmiş görüntüleme yöntemi olan PET-BT kanser şüphesi olan lezyonların tanımlanması, kanser tanısı koyduktan sonra yayılımının saptanması ve tedaviye yanıtın belirlenmesi amacı ile kullanılan bir yöntem.