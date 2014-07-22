Zerrin Özer'den 50 kişi hakkında suç duyurusu

Ünlü sanatçı Zerrin Özer, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Türkiye Vizyon Belgesi'ni açıkladığı toplantıya katıldığı için kendisine Twitter ve Facebook üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla 50 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Rahatsız olduğu için adliyeye gelemediği öğrenilen ünlü sanatçı Zerrin Özer avukatı aracılığıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Çağlayan'daki adliyeye gelen Özer'in avukatı Oğuz Çelik'in yaptığı yazılı açıklamada, "Değerli sanatçımız Zerrin Özer, 11 Temmuz 2014 tarihinde Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı seçimi için düzenlediği Vizyon toplantısında bulunmasından dolayı gerek twitter gerekse facebook üzerinden haksız eleştiriler ve hakaretlere maruz kalmıştır. Zerrin Özer'in toplumumuzun her bireyi gibi fikirlerini ifade etmekte, demokratik haklarını kullanmada özgür olduğunu belirtmiştir. Sosyal medya üzerinden bir takım kişiler eleştiri sınırlarını aşan sözler ve paylaşımlarda bulunmuş, ağza alınmayacak şekilde hakaret ve küfür etmişlerdir. Sosyal medyadaki bu paylaşımlar sanatçımız Zerrin Özer'i fevkalade yaralamış ve derin üzüntüye boğmuştur. Özellikle şahsına, inancına, sanatçılığına, şerefine, onuruna hakaret eden kişiler hakkında kamu davası açılarak cezalandırılması için Cumuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştur" denildi.





