Zerrin Özer yaşadığı zorlukları anlattı

Özer, yaşadığı zorlukları tek tek anlattı...
Yıllar önce Almanya'da havaalanında düştüm ve bacağımda hasar oldu. Doktorlar 'biraz sıkışma var' dediler ve beni taburcu ettiler. Bu olaydan sonra tekrar aynı bacağımın üzerine düştüm aynı bölge daha da büyük hasar oluştu. Kısa süreli tedavi oldum. Tedaviden sonra belirli zamanlarda bacağım da ağrı oluyor, bazen de geçiyordu. Hayatıma bir şekilde devam ediyordum. Bir süre sonra evde köpeğime takılarak üçüncü kez düştüm ve bacağımdaki ağrıların şiddetti arttı.
Acil olarak hastaneye gittim ve film çektiler... Doktor; 'disk patlamış, sinire yapışmış hemen ameliyata almamız lazım' açıklamasını yaptı. Birkaç doktora daha danıştıktan sonra beni bu duruma sokan o doktora gittim. "Biz bu ameliyatı hep yapıyoruz, ertesi gün kalkıp yürüyorlar, yemek yapıyorlar" dedi. Ameliyat olmaya karar verdim. Birkaç saatlik ameliyatın ardından doktorlar beni yürütmek istedi fakat bacağımdaki ağrıların şiddeti gittikçe arttı.
Doktora ağrıların nedenini sordum.Bana "Zerrin Hanım size bir şey söyleyeceğim ben bu işi beceremedim, isminizin büyüklüğünden çok heyecanlandım. Ameliyat sırasında bacağınızın içinde bir parça kalmış, yarın sizi tekrar ameliyata alacağız" açıklamasını yaptı.
Ben de çaresizce tekrar ameliyat oldum. Bacağımda neşter kırılmış, onu almak için doktor çok uğraşmış, orada omurilik olduğundan onun altından almaya çalışmış ve bacağımı daha da zorlamış... Tedaviden sonra yapılan işlemlerin hiçbir faydası olmadı. Aynı doktor bana farklı bir tedavi yöntemi önerdi ama ben hastaneyi terk ettim.
Bir ay bekledikten sonra başka bir doktor beni ameliyat etti. Altı tane çivi taktılar bacağıma. O çiviler iyi duruyor fakat yürüme kasım zedelendiği için şu anda yürüyemiyorum ve sağ bacağımı kaldıramıyorum. Fizyoterapist ablam, altı ay bana her gün, iki saat terapi yaptı, ama şu an birkaç kişiye tutunarak sadece ayağa kalkabiliyorum.
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