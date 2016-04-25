Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı

Sanatçı, evinde geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Daha önce üç kez bel fıtığı ameliyatı olan, dördüncüsü riskli bulunan Özer için nasıl bir tedavi izleneceği henüz netlik kazanmadı.

Bu arada, kaza nedeniyle TRT Müzik’teki “Zerrin Söylüyor” programının dün akşam yapılması gereken canlı yayını da iptal edildi.