Zerrin Güngör’ü resmen şikâyet etti

Gök’ün Danıştay Başkanlık Kurulu’na verdiği dilekçede “Halkımız ile beraber adalet arayışımızı ve partimizi doğrudan hedef alan bu beyanlar, hâkimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmayan ve hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareketler olup, yargı bağımsızlığını zedelediği ve disiplin suçunu oluşturduğu açıktır” denildi.

Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada da “Danıştay’da ve idare mahkemelerinde açılmış partimizin taraf olduğu davaların tümü, bu Danıştay Başkanı burada olduğu sürece sağlıklı yürüyemez ve verilen kararlar vicdani kanaat oluşturamaz” dedi.