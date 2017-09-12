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    Zerrin Güngör’ü resmen şikâyet etti

    Rifat BAŞARAN / ANKARA
    12.09.2017 - 21:56 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 21:56

    CHP Grup Başkan Vekili Levent Gök, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ü, partisiyle ilgili yaptığı açıklamalar nedeniyle Danıştay’a şikâyet etti.

    Gök’ün Danıştay Başkanlık Kurulu’na verdiği dilekçede “Halkımız ile beraber adalet arayışımızı ve partimizi doğrudan hedef alan bu beyanlar, hâkimlik vakar ve şerefiyle bağdaşmayan ve hizmetin aksamasına yol açan hal ve hareketler olup, yargı bağımsızlığını zedelediği ve disiplin suçunu oluşturduğu açıktır” denildi.
    Gök, gazetecilere yaptığı açıklamada da “Danıştay’da ve idare mahkemelerinde açılmış partimizin taraf olduğu davaların tümü, bu Danıştay Başkanı burada olduğu sürece sağlıklı yürüyemez ve verilen kararlar vicdani kanaat oluşturamaz” dedi. 

    Etiketler: Zerrin Güngör , chp , gazetehaberleri
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