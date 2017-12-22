‘Zenginlikler şehri’

HÜRRİYET gazetesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) bir araya gelerek düzenlendiği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ‘Kayseri’yi Keşfet’ organizasyonu 16-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirildi. Hürriyet gazetesinin dev yazar kadrosuyla çıkarma yaptığı kentin ekonomisi, kültürel, turistik yerleri ve sosyal yaşamı ele alındı.

Hatay, Aydın, Mersin, Gaziantep, KKTC, Edirne ve İzmir’den sonra ‘Keşfet’ programlarının 8’incisi olan Kayseri’deki organizasyona katılan isimler arasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, eski Enerji Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Hürriyet İcra Kurulu Üyesi ve Reklam Direktörü Zeynep Tandoğan, Hürriyet Yan Yayınlar Yönetmeni Çınar Oskay, Hürriyet Ekonomi Müdürü Sefer Levent, Hürriyet Magazin Müdürü Selim Akçin, Hürriyet Spor Müdürü Mehmet Arslan, Ankara Hürriyet Gazetesi Yazıişleri Koordinatörü Yaşar Sökmensüer, Hürriyet Seyahat Genel Yayın Yönetmeni Serkan Ocak, Hürriyet Reklam Satış Grup Koordinatörleri Gürcan Korkmaz ve Meltem Moral yer aldı.

Kayseri olarak türlü zenginliklerin üzerinde oturduklarına dikkat çeken başkan Çelik, 6 bin yıllık tarihi bir mirasa sahibiz. Doğal güzelliklerimiz, mutfağımız, gönlü zengin, misafirperver, hayırsever insanlarımız var. Erciyes gibi Allah’ın lütfü bir dağımız var. Ticaret şehriyiz, eğitim şehriyiz, sağlık şehriyiz. Saymakla bitmez. Bu kadar güçlü bir şehrimiz var ama bilinirlikte, tanınmada olması gereken yerde değiliz. Bütün bu özelliklerimizle turizmden yeterli payı alamıyoruz. Hem ulusal pazarda, hem uluslararası pazarda turizmde yeteri kadar tanınmadığımızı anladık. Tanıtımın önemini, pazarlamanın önemini iyi bilirim. İyi bir ürününüz varsa reklam ve pazarlama ile o ürünün iyi olduğunu dünya âleme reklam etmelisiniz. ‘Ambalaj sessiz satıcıdır’ derler. Kayseri gibi, Erciyes gibi bir ürün var şimdi onu paketleyip ekonomik bir ürün haline getirip raflara koymak lazım. Her tur operatörünün, her acentenin satabileceği en iyi ürün olarak raflarına koymamız gerekiyor. Bunun için ne yapmamız gerek, tabii ki tanıtım ve reklam. Sizler de bunun için buradasınız. Hep birlikte bu güzel ürünün tanıtımını yapacağız inşallah, basınımızın gücü yanımızda olursa en iyi şekilde tanıtırız Kayseri’yi” diye konuştu.

TURİZMİ 12 AYA YAYALIM

Fazla bir şey istemediklerini, Kayseri’nin var olan değerlerinin anlatılmasının yeterli olacağının altını çizen Mustafa Çelik, “TÜRSAB üyesi olan değerli dostlarımız yani acentelerimizi de Erciyes ve diğer turizm değerlerimizi birlikte pazarlamaya, hayırlı bereketli kazançlar sağlamaya davet ediyoruz. Türk turizmin sadece deniz, güneş ve kumdan ibaret olmadığını, kültür turizmini, sağlık turizmini ve tabii ki kış turizmini de birlikte pazarlamamız gerektiğini hep söylüyoruz. İşte imkân. Kültür, sağlık, ve kış turizmi paketinin hepsinin birden bulunabileceği bir şehir Kayseri. Acenteler ürünlerimiz kataloglarına koysun ve turizm sezonunu 12 aya uzatalım. Çok değerli bir ürünü hep beraber kazandıralım bu sektöre” ifadelerini kullandı.

81 İLDE TURİZM HAREKETİ OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ

HÜRRİYET olarak ‘Keşfet’ organizasyonlarını yapmaya 2016’nın mayısında başladıklarını ifade eden Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bilâ, “Diğer 6 il ve KKTC’de yaptığımız gibi Kayseri’yi de Türkiye’nin gündemine taşıyacağız. Kayseri son dönemlerde yaptığı yatırımlarla adından sıklıkla söz ettiriyor. Bu yatırımlar arasında en dikkat çekenlerinden biri de Erciyes Kayak Merkezi. Yaklaşık 200 milyon Euro’luk yatırımla hayata geçirilen proje ile Kayseri bir turizm şehri olma yolunda hızla ilerliyor. Aslında bu yapılanlar sadece Kayseri için değil tüm Türkiye için büyük önem taşıyor. Çünkü deniz, kum, güneş turizminde bir dünya markası olan Türkiye’de özellikle son dönemlerde ‘turizmi çeşitlendirme’ adına çalışmalar yapılıyor. Kayseri de kayak turizmine çok büyük yatırım yaparak Türkiye’de turizmin çeşitlendirilmesi yolunda çok büyük bir adım atmış oldu” dedi. Hürriyet gazetesi olarak bu organizasyonu düzenlerken bir amaçlarının olduğunun altını çizen Fikret Bilâ, “Türkiye’nin en değerli sektörlerinin başında gelen turizm sektöründe ve Türkiye’nin 81 ilinde bir turizm hareketi oluşturmayı hedefliyoruz. Turizmin 12 aya yayılabilmesi için iç turizmin hareketinin yükseltilmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması gerekiyor. Umarım yaptığımız bu faaliyetlerle buradaki turizmi, ekonomiyi, canlandırmak için faydalı olabiliriz” diye konuştu.

‘BÖLGESEL OLARAK İLİMİZ ÖNEMLİ BİR CAZİBE MERKEZİ’

DÖRT gün süren ve Kayseri’nin turizm potansiyelini seyahat acenteleri ve gazetecilere tanıtmaya yönelik yapılan keşif turunun oldukça başarılı ve verimli bir şekilde geçtiğine dikkat çeken Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, “Bu gezi programı ile birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan ilimizin, zengin tarihi ve kültürel mirasına tanıklık edildi. Ayrıca ilimizin doğal güzellikleri, zengin mutfak kültürü, önemli mekânları, müze ve kütüphaneleri, kış turizminin önemli bir merkezi konumuna gelen Erciyes Dağı yerinde ziyaret edildi. Turizm potansiyelimiz en iyi şekilde ortaya konulmaya çalışıldı. İlimizin sahip olduğu bu değerleri daha geniş çevrelere tanıtmak ve duyurmak noktasında, turizm acentelerinin ve gazetecilerimizin son derece önemli bir görev ifa edeceğinin bilincindeyim. Kayseri’nin sahip olduğu ekonomik, sosyal ve kültürel imkânlar ve ulaşım altyapısı, turizm değerleri ile bir araya geldiğinde bölgesel anlamda ilimizi önemli bir cazibe merkezi konumuna getiriyor. İlimizin ekonomik açıdan daha da gelişmesi ve güçlenmesi, gerçekleştirilecek yeterli, etkili ve doğru tanıtım faaliyetleri ile mümkün olacaktır. Bu kapsamda, 16-19 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen ‘Kayseri’yi Keşfet’- programının ilimiz ve vatandaşlarımız için olduğu kadar ülkemizin kalkınması bakımından da oldukça faydalı olacağı kanaatindeyim” diye konuştu.

DEV İSİMLER KAYSERİ’DE

‘KAYSERİ’yi Keşfet’ programına katılan yazarlar ise şu isimlerden oluştu: Sedat Ergin, Yalçın Bayer, Vahap Munyar, Deniz Zeyrek, Erdal Sağlam, Jale Özgentürk, Uğur Gürses, Gila Benmayor, Ayşe Arman, Cengiz Semercioğlu, Melis Alphan, Kanat Atkaya, Melike Karakartal, Nuran Çakmakçı, Bahar Akıncı, Onur Baştürk, Müge Akgün, Ömür Gedik, Sahrap Soysal, Barçın Yinanç, Aylin Öney Tan. Refika Birgül.

‘Kayseri’yi Keşfet programı kapsamında acenteler ve yazarlar arasında hem mantı kapatma yarışması hem de Erciyes Kayak Merkezi’nde kayak yarışması düzenlendi.





YAZARLAR VE ACENTELERE TEŞEKKÜR

HÜRRİYET yazarları ve seyahat acentelerine ‘Kayseri’yi Keşfet’mek için zaman ayırdıkları ve şehrin tanıtımına katkı sundukları için teşekkür eden Başkan Mustafa Çelik, “Evliya Çelebi, Kayseri için demiş ki: ‘Seher vakti kalkan bir kimse Kayseri’nin havasını koklayınca, cennet rüzgârı koklamış gibi olur.’ Cumartesi öğleden sonra geldiniz şehrimize. Dolayısıyla pazar, pazartesi ve salı olmak üzere üç gün süresince Kayseri’de gözlerinizi açtınız, cennet rüzgarlarını kokladınız, Kayseri’yi yaşadınız, Kayserililerle hemhal oldunuz. Dileğimiz odur ki, bizim gibi sizler de Kayseri’nin ne denli önemli bir cevher olduğunu gördünüz ve gördüklerinizi de en güzel şekilde anlatacaksınız” diye konuştu.

TÜRKİYE GÜÇLÜ BİR ÜLKE OLDUĞUNU GÖSTERDİ

SON yıllarda yaşanan olumsuzluklardan dolayı Türkiye turizminin kan kaybettiğine değinen TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy, turizm sektörünün eski günlerine kavuşabilmesi için iç turizmin canlanmasının önemli olduğuna dikkat çekti. “Kimse bizi kaşımasın, biz okşanacak bir ülkeyiz” diyen Ulusoy, “Biz, vize konulacak bir ülke değiliz. Bir gün gelecek bize vize koyanlara biz vize koyacağız. İç turizmin canlanması, ülkenin tanıtılmasında önemli rol oynamıştır ve turizmimizin gelişmesinde basın çok önemli bir rol oynamıştır. Türkiye turizmi özellikle 15 Temmuz sürecinde büyük yara aldı. Türkiye kapalı bir kutu değil. Türkiye demokrasiyi seven, bunu 15 Temmuz’da gösteren bir ülke. Allah bir daha bize böyle kötü olayları yaşatmasın. En fazla zararı biz gördük. Yıllardır biriktirdiğimiz, uğrunda mücadele ettiğimiz, tanıtmaya çalıştığımız ülkenin imajına en büyük zararı bunlar verdi. Ama Türkiye, güçlü ve birbirine sarılan bir ülke olduğunu bir kez daha gösterdi. Bir ateş çemberinin içinde yaşıyoruz. Atatürk’ün kurmuş olduğu bu güzel Cumhuriyet’i idare etmek, 1915’te Çanakkale’de destan yazıldığı bu ülkeyi korumak bizim borcumuz. Bu borcu tanıtarak ve tanıtmaya devam ederek ödemeye çalışıyorsunuz” dedi. ‘Keşfet’ programlarının sosyal sorumluluk, Türkiye’yi kucaklama, yardımlaşma ve tanıtım projesi olduğunu belirten Ulusoy, Başkan Çelik’e seslenerek, “Siz Kayseri’de en güzel işleri yapacaksınız, bizler de en iyi şekilde tanıtıp pazarlayacağız” diye konuştu.

*Hürriyet yazarlarının kaleminden ‘Kayseri’yi Keşfet’ ekimiz 29 Aralık’ta, ‘Erciyes’i Keşfet’ ekimiz ise 5 Ocak’ta yayınlanacak.