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Zenginlerden daha çok vergi alın çağrısı

Hürriyet Haber
21.02.2018 - 07:29 | Son Güncelleme:

Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates en zenginler listesinde ilk sırada görmeye alıştığımız bir isim. Son yıllarda yardım kuruluşlarına verdiği destek ile adından söz ettiren Gates, devletin kendisininden daha çok vergi alması gerektiğini belirtti ve "zenginlerden daha çok vergi alın" çağrısı yaptı.

Bill Gates, yıllardır dünyanın en zengin insanı olarak basında kendisine geniş yer buluyor. Ancak Gates bu sefer ne serveti ne de Microsoft'un yeni ürünü ya da ilk defa karşımıza çıkan bir teknoloji ile çıkmadı. Gates, kendinden daha fazla vergi alınmasını istiyor.

ABD Başkanı Trump’ın 1.5 trilyon dolarlık vergi indirimi yasasını eleştiren Gates, "10 milyar dolardan daha fazla vergi ödedim ama devlet benim pozisyonumda olan kişilerden çok daha fazla vergi ödemesini talep etmeli" açıklamasında bulundu.

Bill Gates'in 1 trilyon dolara sahip olması için 915 milyar dolar daha kazanması gerekse de iddiaya göre bu çok uzak bir hedef değil.

Zira Oxfam'a göre, 25 yıl içinde Bill Gates Trilyoner olacak. Bill Gates'in gelirinin bu hızla artması durumunda Microsoft'un kusucusu çeyrek asır sonra dünyanın ilk trilyon dolara sahip kişisi olacak.

Etiketler: Bill Gates , Bill Gates projeleri , Bill Gates ilginç bilgiler
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