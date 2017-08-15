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    Zenfone 4'un özellikleri gün yüzüne çıktı!

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 07:21Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 10:16

    ASUS Zenfone 4’un neredeyse tüm özellikleri ortaya çıktı. İşte 17 Ağustos tarihinde tanıtılması beklenen Zenfone 4 ‘un o özellikleri...

    Daha önce ASUS tarafından yanlışlıkla Zenfone 4, Zenfone 4 Selfie, Zenfone 4 Pro ve Zenfone 4 Max modellerinin bilgileri sızdırılmıştı. Şimdi de ASUS’un baz model olması planlanan Zenfone 4’un birçok özelliği gün yüzüne çıktı.

    GFX Bench'te görünen Zenfone 4’de daha önce çift kamera olacağı söylenmişti fakat 12 MP'lik bir arka kamera listelenmiş durumda. Ön kamerasının ise 8 MP olması bekleniyor.

     5.5 inç boyutlu ekranda Full HD çözünürlük ile gelen Zenfone 4’un 64 GB depolama alanı mevcut. Ayrıca telefon 2.2 GHz saat hızında çalışan 8 çekirdekli Snapdragon 630 işlemciye sahip. Cihaz aynı zamanda Adreno 508 GPU ve 4 GB RAM ile birlikte bizlerce olacak. Son olarak cihaz Android Nougat 7.1.1 sürümü ile çalışıyor.

    17 Ağustos tarihinde resmi olarak tanıtılacak Zenfone 4’un 499 euro civarında olması bekleniyor.

    Etiketler: asus , telefon , teknoloji , zenfone 4
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