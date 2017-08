Zendaya, Barbie'ye ilham verdi

Mattel firması Zendaya'dan ilham alarak esmer, uzun saçlı bir Barbie oyuncağı piyasaya çıkardı. Sınırlı sayıda üretilen Barbie'nin tanıtımına 19 yaşındaki Zendaya da katıldı.

1959'dan beri piyasara olan ünlü oyuncağın kendisinden esinlenerek tasarlanan yeni üyesi kız çocuklarını olduğu kadar belki de onlardan daha fazla Zendaya'yı mutlu etti. Kendisinden ilham alan oyuncağın tanıtım toplantısına da katılan Zendaya "Küçükken kendime benzeyen bir Barbie bebek bulamazdım. Zaman nasıl da değişti" diye konuştu.

Yeni oyuncağın fotoğrafını Instagram sayfasında da paylaşan Zendaya bir anda sosyal medyada da gündem yarattı.



Gerçek adı Zendaya Maree Stoermer Coleman olan genç yıldız kariyerine genç yaşta Future Shock Oakland adlı bir dans grubuyla başladı. Genç yaşlardayken Katy Perry'nin hit single'ı olan Hot n Cold klibinin Kidz Bop versiyonunda oynamak için Macy's ve Old Navy'den manken olarak mezun oldu.

2009'da, Haydi Çalkala olarak bilinen Disney Channel dizisinde Rocky Blue rolünde oynamak için seçmelere katıldı. Dizide söylediği şarkılardan birkaçı single olarak yayınlandı.2013'ün başlarında, Zendaya Dancing With the Stars'ın 16'ncı sezonuna şovun en genç yarışmacısı olarak katıldı ve ikinci oldu. Daha sonra Between U and Me kitabı ve yeni albümü Zendaya yayınlandı.

Albümün teklisi Replay 16 Temmuz 2013'te yayınlandı ve Bilboard Hot 100'de 40., Yeni Zelanda'da 18. oldu ve 30 temmuz 2014'te RIAA tarafından platin olarak belgelendi. Kendi adını taşıyan albümü 17 Eylül'de yayınlandı ve Billboard 200'de 51'e ulaştı.