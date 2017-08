Zendaya: 20 yaşındayım ama ruhum çok yaşlı

◊ “Spider Man: Homecoming”de canlandırdığınız karakterle başlayalım dilerseniz... Bize biraz Michelle’i anlatır mısınız?

- Michelle tuhaf bir kız... Peter Parker ve o, okulun garip gençleri. O yüzden de birbirlerini iyi anlıyorlar. Michelle aynı zamanda çok cool; sürekli kitap okuyan, aynı zamanda gözlemleyen, çok zeki olduğu için sosyalleşemeyen ve kendi kendine takılan bir karakter.



◊ Michelle’i sevdiniz mi? Gerçekten çok garip bir kızmış...

- Bence Michelle benim içimdeki gerçek kişilik... İşim gereği daha dışa dönük ve sempatik olmak zorundayım ama seçme şansı verilse Michelle gibi olmayı tercih ederdim.



◊ Michelle içinizdeki gerçek karakterse, onu yaratmak da kolay olmuştur... Öyle değil mi?

- Michelle’i geliştirmek çok keyifliydi. Senaryoyu okuyana kadar yönetmenimiz Jon Watts’ın karakterim için neyi tasarladığını, kafasında ne canlandırdığını bilmiyordum. Onunla buluşmak için Atlanta’ya gittim. Beni karşısına oturttu, farklı örneklerin üzerinden geçti, filmdeki karakterleri sundu ve bana yakın olanları anlattı. O konuşmada kendisinin ne istediğini tam olarak anladım, ardından bu garip kızı geliştirmeye başladım.



PETER PARKER GİBİ İNEK BİR ÖĞRENCİYDİM



◊ Çocukken izler miydiniz “Spider Man”i?

- İzlemeyen çocuk var mı! Tabii izlerdim. Hatta Peter Parker’la aramda bağlantı kurardım. Peter da zengin bir aileden gelmiyor, sorunları var, inek bir öğrenci, ben de normal hayatımda tam bir inektim. Oakland’da doğmuş, istediklerine sahip olmayan ama bir yol bulup başarılı olmaya çalışan bir çocuktum. Sonra Peter gücünü keşfediyor ve ikili bir hayat yaşıyor ya, bende de durum aynen öyle.



◊ Nasıl yani?

- Çok küçük yaşta ünlü oldum diye çocuklar ve gençler beni kafalarında idol yaptı. Aslında olabilecek en normal hayatı yaşadığım halde onların gözünde ulaşılmaz oldum. Ben de kendi fanlarım için süper kahramanım yani... Hayat kurtarmıyorum ama hepsinin hayatına farklı şekilde dokunuyorum.



◊ Zendaya’nın yapamadığı bir şey var mı?

- Bilmiyorum (gülüyor)... Her şeyi denemek istiyorum çünkü sanatın her dalını çok seviyorum. 20 yaşında bu kadar çok fırsata sahip olduğum için de her gün şükrediyorum. Ama “Kiminki gibi bir kariyere sahip olmak istersin?” diye sorarsan hiç düşünmeden Oprah Winfrey derim.



◊ Neden Oprah?

- İstediği her şeyi yapabilecek güce ve yeteneğe sahip. Oyunculuk isterse oyunculuk, yapımcılık isterse yapımcılık, TV kanalı açmak isterse açıyor, yazmak isterse yazıyor, dergi çıkarmak isterse çıkarıyor. İstediği her şeyi yapabiliyor ve izleyici Oprah’ın yaptığı her işle bağ kurabiliyor. Sanki Oprah hepimizin teyzesi ya da ablası, hiç tanışmasan bile oturup karşılıklı kahve içip sohbet edebilirmişsin gibi bir his yaratıyor. Yakınlık hissediyorsun ona karşı. Yaptığı yardımlardan hiç bahsetmiyorum bile. İşte tam anlamıyla sahip olmak istediğim kariyer bu...







SIKICI BİR İNSANIM ÇOK ARKADAŞIM DA YOK



◊ Az önce dediğiniz gibi çocukların, gençlerin idolüsünüz. Sizi örnek alıyorlar, sizi taklit ediyorlar. Peki Zendaya’nın günlük hayatı nasıl?

- İnsanlar çok heyecanlı ve çok hareketli bir hayatım olduğunu düşünüyor. Maalesef hiç de öyle değil. Eğer çalışmıyorsam evdeyim, minik yeğenlerimle vakit geçiriyorum, bebek bakıcılığı yapıyorum, tüm hayatım bundan ibaret. Aşırı sıkıcı bir hayatım var, kendim de çok ama çok sıkıcı bir insanım. Los Angeles’ın sessiz sakin tarafını seçtim yaşamak için. Çok arkadaşım da yok, kendi kendime olmayı seviyorum. Kendi küçük dünyamda yaşamayı seviyorum. Beni tanıyanlar bana “büyükanne” der (gülüyor) çünkü büyükanne gibi davranıyorum. 20 yaşındayım ama çok yaşlı bir ruha sahibim, yaşıtlarımdan daha olgunum. Bence bu özelliklerim piyasanın tehlikelerinden beni korudu.



◊ 20 yaşında dünya starısınız ama çok yaşlı bir ruha sahipsiniz. Neden sizce?

- Bilmiyorum. Annem de babam da öğretmendi... Her zaman dürüsttüler bize karşı. “Noel Baba gerçekten var mı?” diye sorduğumda “Evet var, bu gece bacadan gelip sana hediye bırakacak” demediler mesela... “Hayır” deyip gerçek hikayesini anlattılar. Onların gerçeklikleri ve dürüstlükleri mutlaka etkili olmuştur karakterim üzerinde. Belki de doğuştan böyle yaşlı ve olgun bir ruha sahibimdir...

LEONARDO DELi YETENEKLi

◊ Kendine örnek aldığın müzisyen ve oyuncular var mı?

- Michael Jackson her yönden müziğin kralıydı. Beyonce aynı şekilde çok sevdiğim bir müzisyen. Oyunculardan Leonardo DiCaprio deli yetenekli ve başarılı... Aynı şekilde Denzel Washington da.

BAŞARILARIMLA GURUR DUYACAK BİRİNİ ARIYORUM

◊ Bütün genç hayranların merak ediyor, erkek arkadaşın var mı?

- Yok!



◊ Nasıl birini arıyor Zendaya?

- Benim hayatımı anlayacak, beni taşıyabilecek, başarılarımla gurur duyacak biri olmalı... Ben kariyerimde yükseldikçe gözü korkmak yerine başarılarımla motive olacak birini arıyorum. Çok mu zor böyle birini bulmak?

BENiM iÇiN HER ŞEY YENi BAŞLIYOR

◊ Başarı hikayeniz Oakland’da başladı. Nasıl bir süreç geçirdiniz?

- Oakland’ın yaşaması zor bir bölgesinde doğup büyüdüm. Her şey oyuncu seçmeleriyle başladı. Babam beni Oakland’dan Los Angeles’a getirip götürmek için işten ayrıldı. Ajansımdan telefon gelirdi, “Şu gün şunun seçmeleri var” derlerdi. Ben tüm ödevlerimi bitirirdim, babam da öğretmenlerimden izin alırdı. Arabaya atlar Los Angeles’a giderdik, seçmelere girer geri dönerdik. 6-7 saat gidiş, 6-7 saat dönüş... Disney’de ilk şova kabul edilene kadar böyle devam etti. Kabul edildikten sonra babamla Los Angeles’ta minicik bir eve taşındık. Annem iki işte çalışmaya başladı bize maddi olarak yardım edebilmek için. Finansal olarak belli bir noktaya geldikten sonra tüm ailemi yanıma aldım. Şimdi o günlerin kıymetini çok iyi anlıyorum. Bana hiçbir güzellik altın tepsiyle sunulmadı. Sahip olduklarım için çok çalıştım, uğraştım, kendim başardım. İnsanlar “Çok genç yaşta büyük şeyler başardın” diyorlar, cevabım hep aynı: “Teşekkürler ama benim için her şey yeni başlıyor.”