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Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil neye iyi gelir?

Zencefil mutfaklarımızın en değerli baharatlarından biri. İster kök halinde ister toz halinde tüketilebilen zencefilin, insan sağlığına sayısız faydaları var. Peki bilimsel çalışmalarla da kanıtlanmış bu faydalar neler? İşte cevabı...

Fotoğraflar: Ingimage
26.10.2017 - 11:43 | Son Güncelleme :

Geleneksel ve alternatif tıpta zencefil özellikle mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılıyor. Zencefilin sindirimi kolaylaştırdığı, bulantıyı kestiği ve soğuk algınlığıyla mücadelede etkili olduğu biliniyor.

Zencefilde bulunan "gingerol" maddesi, kuvvetli bir antienflamatuar ve antioksidan. Bu da vücuttaki iltihaplanmayla savaştığı ve hücrelerimizi yaşlandıran maddelerden kurtulmamıza yardımcı olduğu anlamına geliyor.

Zencefilin faydaları nelerdir Zencefil neye iyi gelir

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi zencefil özellikle bulantıya karşı çok etkili. Deniz tutmasından kanserli hastaların kemoterapi kaynaklı bulantı sorunlarına kadar birçok alanda etkili olduğu gözlemlenmiş. Ancak en faydalı olduğu durum hamile kadınların yaşadığı sabah bulantıları. 1200'den fazla kadınla yapılan 12 araştırmanın sonuçları incelendiğinde 1-1,5 gram kadar zencefilin bulantıya çözüm olduğu görülebiliyor. Çok fazla tüketimi halinde düşüğe neden olabileceği söylense de bu iddiaları destekleyen kanıtlar elde edilemedi.

Zencefil kas ağrılarına da iyi geliyor. Bir araştırmada 11 gün boyunca günde 2 gram zencefil tüketen bireylerde, kas ağrılarında azalma gözlenmiş. Bunun zencefilin antienflamatuar etkilerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Aynı şekilde zencefil bünyesindeki antienflamatuar maddeler osteoartrite karşı da ağrının ve tutulmanın giderilmesinde önemli rol oynuyor.

Zencefilin faydaları nelerdir Zencefil neye iyi gelir

Dahası yakın zamanda gerçekleştirilen başka çalışmalar, zencefilin kan şekerini düşürüp, Tip 2 diyabet hastalarında kalp hastalığı riskini azaltabileceğine de işaret ediyor.

Kronik hazımsızlık (dispepsi) karşısında da etkili bir silah olan zencefilin tozundan yemeklerinden önce 1 gram kadar almak yeterli. Bu miktarda zencefil, midenin yüzde 50 daha hızlı boşalmasını sağlıyor.

Kadınların en büyük sorunlardan regl ağrısı da zencefille tedavi edilebilir. Bir araştırmada reglin ilk üç gününde günde 1 gram zencefil tozu alan kadınlarda, bu doğal reçetenin ağrıyı önlemekte ağrı kesici ilaçlar kadar etkili olduğu görülmüş.

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