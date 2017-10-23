Zencefilin faydaları nelerdir? Zencefil çayı tarifi

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
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Pek çok faydası bulunan zencefil, birçok hastalığın tedavisinde destekleyici olarak kullanılıyor. B3, B6, C vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi vitaminleri içerisinde barındıran zencefil, özellikle ışın oluşabilen enfeksiyonel hastalıkların tedavisinde kullanılıyor. Yaş zencefili dilimleyerek sıcak suya atıp, zencefil çayı demleyebilirsiniz. Hatta zencefil çayına bir miktar bal ekleyerek çok daha sağlıklı bir hale getirebilirsiniz.
ZENCEFİL FAYDALARI
Mide ve bağırsak gazını sökme özelliğine sahip olan zencefil mideyi yatıştırıp vücuttaki kan dolaşımını hızlandırır. Bedeni ısıtır ve terlemeyi sağlar. Bu özelliğinden dolayı hastalandığımız zamanlarda bitki çayımızın içine biraz zencefil katmak iyi bir fikir. Çay hali, gargara yapıldığı takdirde boğazağrılarını geçirir. Haricen ise kas incinmelerinde masaj yapılarak kullanılabilir. Tüm bunlara ek olarak zencefilin; iştah açıcı, antiseptik, midevi, gaz söktürücü, sindirimi düzenleyici, solunum yollarını açıcı ve toksin atıcı etkileri de bulunuyor. Kan damarlarını açarak kalbi canlandırıyor. Solunum yollarını açıyor ve baş dönmesini de geçiriyor.
* İshali keser, gaz söktürücüdür.
* İştah acıcıdır.
* Mide bulantısına iyi gelir.
* Yatıştırıcı etkisi vardır.
* Bedensel ve zihinsel yorgunluğa iyi gelir.
* Soğuk algınlığı ve gribe iyi gelir.
* Öksürük kesicidir.
* Antioksidan özelliği vardır.
* Kalp ritmini düzenler.
* Cinsel gücü arttırır.
ZENCEFİL ÇAYININ FAYDASI VE TARİFİ
Kan şekerini ayarlayarak tokluk hissinin artmasında etkili olan zencefil çayı iştahı azaltıcı özelliği sayesinde, diyetle mücadelenizde yükünüzü bir hayli hafifletecek.
Yaklaşık 1 santim uzunluğunda bir zencefilin kabuğunu temizleyin ve kaynamaya bıraktığınız suyun içine bırakın. 15-20 dakika kadar kısık ateşte tuttuktan sonra zencefilli çayınızı isteğe bağlo olarak tarçın ve limon dilimleriyle içebilirsiniz.
! İki yaşından küçük çocukların tüketmemesi, belli bir dozda alınması ve bunları uygulamadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerektiğini unutmamalısınız.
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