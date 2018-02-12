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    Zencefil nelere iyi gelir? Zencefil çayı tarifi

    Hürriyet Haber
    12.02.2018 - 14:57 | Son Güncelleme:

    Kış mevsiminin vazgeçilmez baharatı, hastalıklara karşı adeta bir şifa kaynağı olan zencefilin insan sağlığına sayısız faydası var. İşte hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilen zencefilin faydaları ve zencefil çayı tarifi…

    Asya kökenli bir bitki olan zencefil, özellikle kış mevsiminde sık sık tüketiliyor. Hem taze hem de kurutulmuş olarak tüketilebilen zencefil faydaları nedeniyle uzmanlar tarafından da sık sık öneriliyor.

    Çok sayıda faydası bulunan zencefil, birçok hastalığın tedavisinde çabuk iyileşmek için yardımcı olarak kullanılıyor. B3, B6, C vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magnezyum gibi vitaminleri içerisinde bulunduran zencefil, özellikle kış mevsiminde oluşan enfeksiyon kaynaklı hastalıkların tedavisinde kullanılıyor.

    ZENCEFİL NELERE İYİ GELİYOR?

    Geleneksel ve alternatif tıpta zencefil mide rahatsızlıklarının tedavisinde sıkça tercih ediliyor. Zencefilin sindirimi kolaylaştırdığı biliniyor.

    Zencefilin içeriğinde bulunan "gingerol" maddesi, kuvvetli bir antienflamatuar ve antioksidan. Bu durum da hücrelerimizi yaşlandıran maddelerden kurtulmamıza katkı sağlıyor.

    Mide bulantısına karşı oldukça etkili. Deniz tutması ve kanser hastaların kemoterapi nedeniyle bulantı sorunlarına da olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiş.

    Bilim insanlarının yakın zamanda yaptığı çalışmalar, zencefilin kan şekerini düşürüp, Tip 2 diyabet hastalarında kalp hastalığı riskini azaltabileceğini de bizlere gösteriyor.

    Mide ve bağırsaktaki gazı sökme özelliğine de sahip olan zencefil, mideyi dinlendirip vücuttaki kan dolaşımını hızlandırma konusunda da etkili.

    Günümüzde kadınların çok şikâyet ettiği konulardan olan regl sancısı da zencefille tedavi edilebiliyor. Yapılan bir araştırmada reglin ilk üç gününde günde 1 gram zencefil tozu alan kadınlarda, zencefilin ağrıyı kesmekte, ağrı kesiciler kadar etkili olduğu gözlemlenmiş.

    Tüm bunların yanında zencefilin, şu faydalarının da olduğu bilim insanları tarafından açıklanmış;

    * İştah açma konusunda yarar sağlar

    * Yatıştırıcı etkisi vardır

    * Zihinsel yorgunluğa karşı faydalıdır

    * Soğuk algınlığı, nezle ve gribe karşı etkilidir

    * Öksürük kesici etkisi vardır

    * Antioksidan özelliği vardır

    * Kalp ritmini düzene sokar

    ZENCEFİL ÇAYI TARİFİ VE FAYDALARI

    Ortalama 1 santimlik bir zencefilin kabuğunu temizleyin ve kaynayan suyun içine atın. 15-20 dakika sürede kısık ateşte tuttuktan sonra zencefilli çayınızı tercih ve damak zevkinize göre olarak tarçın ve limon gibi alternatiflerle takviye ederek afiyetle için.

    Zencefil çayının herkes tarafından bilinen ve en etkili özelliği öksürüğü kesmekte faydalı olmasıdır. Zencefil çayının ayrıca sakinleştirici özelliği bulunur ve sinir hücrelerinin yenilenmesine katkı sağlar. Zencefil çayının bir diğer bilinen özelliği ise, kan şekerini dengeleyerek tokluk hissinin artmasında etkili olmasıdır. Diyet yapıp kilo vermek isteyenlerde zencefil çayına başvurabilir.

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