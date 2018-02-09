Zemin yoklaması

CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile 1.5 saat süren bir görüşme yaptı. Başbakan Binali Yıldırım’ın da yer aldığı görüşmede Karamollaoğlu, OHAL’in daha fazla uzatılmaması önerisi getirdi. Erdoğan ise içeride ve dışarıda yaşanan sıkıntıların süratle hareket edilmesini gerektirdiğini belirterek “Acil halledilmesi gereken konular var, o nedenle bir mecburiyet var, şu süreçte bu olmazsa olmazımız” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karamollaoğlu’nun mağduriyetlerin giderilmesi konusunda acele edilmesi gerektiği sözlerine karşılık da bir yandan etkin mücadele sürerken bir yandan da mağduriyetlerin giderilmesine çalışıldığını, bu konuda önemli adımlar atıldığını söyledi. Karamollaoğlu, “İçeride farklı seslerin kendilerini ifade edebilmelerine imkân sağlanmalı, ülkede huzur bu şekilde tesis edilir” dedi.



ERDOĞAN YÜZDE 10’DA ISRARLI

Karamollaoğlu, görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine seçim yasalarıyla ilgili önerilerini ilettikleri Erdoğan’ın yüzde 10’luk seçim barajında ısrarlı olduğunu söyledi. Karamollaoğlu, Erdoğan’ın diğer önerileriyle ilgili de komisyon çalışmalarının sürdüğü, uyumla ilgili konuların burada olgunlaşacağını söylediğini belirtirken, SP kaynakları ise “Cumhurbaşkanı adayıyla ilgili 100 bin imzanın noter yerine ilçe seçim kurullarınca toplanması önerimiz de vardı, sanki bu konuda iki parti arasında bir uzlaşı sağlanmış izlenimi aldık” dedi. Erdoğan, Meclis dışındaki partilerin de Hazine yardımından yararlandırılması önerisine ise seçimlerde yüzde 3 oy alan partilerin bu yardımdan yararlanacağı yanıtını verdi. Toplantıda, AK Parti ile MHP arasında ittifak komisyonu konusu gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, komisyon çalışmalarıyla ilgili olarak bir yetkiliyi Saadet Partisi’ne bilgi vermek için görevlendireceğini kaydetti.



İTTİFAK PRENSİPLERDE OLUR

SP kaynakları da görüşmeye ilişkin Hürriyet’e şu değerlendirmeyi yaptı: “Cumhurbaşkanı, birlikte hareket etmemiz gerektiği ifadesini, İslam dünyası ve Türkiye’de yaşanan gelişmeler ve sıkıntılardan söz ederken kullandı. Yani, birlik ve beraberlik içinde olmamız gereken günlerde birbirine yakın kesimlerin bir arada olmasında fayda olduğunu, birlikte hareket etmemiz gerektiğini söyledi. Genel bir sohbetin içinde ifade edildiği için de bizim cevap vermemizi gerektiren bir durum olmadı. Zaten bizim orada oluşumuzun nedeni de seçimlere yönelik önerilerimizi iletmek içindi, yani gündemimizde bu konu olmadığı için bir cevap vermedik. Zaten bizim ittifaka bakışımız da net. Biz bunu bir milletvekili pazarlığı olarak hiçbir zaman görmedik, bizim prensiplerimiz, kırmızı çizgilerimiz var, ittifak da bu prensipler doğrultusunda olur.”



SAMİMİ ORTAMDA YAPILDI

AK Parti MKYK sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal “Samimi bir ortamda karşılıklı Türkiye gündemine dair değerlendirmeler yapıldı. Uyum yasalarına ilişkin yazılı olarak bazı teklifleri sundular. İttifak konusunda herhangi bir zemin oluşturacak bir değerlendirme yapılmadı” dedi.