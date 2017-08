Zeki’sizliğe dayanamadı...O evden taşınıyor

Jülide Alasya, eşi Zeki Alasya’nın hayatını kaybetmesinden sonra üç aydır borcunu halen ödediği Samandıra’daki evinden taşınmaya karar verdi.







Evlerinde anılarını unutamadığını söyleyen Alasya, Instagram sayfasında, “İğnesinden ipliğine her şeyini beraber yaptığımız evimizin borcunun bittiğini göremedin, kutlayamadık diye yorgunum. Üzülme ne olur ama evimizde oturamıyorum artık. Her an karşıma çıkacakmışsın gibi duramıyorum. Buradan tamamen kaçmaya karar verdim” diyerek taşınacağını açıkladı.









‘MARKETTE BİLE AĞLADIM’

Jülide Alasya, tek başına gittiği market alışverişinde de yere çöküp ağladığını söyledi. Alasya, “Markete ilk sensiz gittiğimde yere çöküp ağladım. Güvenlik görevlisi gelip, “Ablacım, sen şimdi git, sonra gelirsin. Her geldiğinde belki daha kolaylaşır. Hem senin için, hem bizim için... Biz de alışık değiliz seni yalnız görmeye” dedi” diyerek eşine olan özlemini dile getirdi.



Zeki Alasya, Jülide Atak'la 2008 yılında evlenmişti