Zeki Müren 21. ölüm yıldönümünde saygıyla anılıyor

Türkiye’nin sanat güneşi Zeki Müren’in ölümünün üzerinden 21 yıl geçti. 63 yaşında yaşama veda eden Zeki Müren sahnede hayatını kaybetmişti.

Bursa’nın Hisar semtinde doğan Zeki Müren’in ailesi Üsküp göçmeniydi. Babası keresteciydi. Okula Bursa Osmangazi ilköğretim’de başlamıştı. Henüz o tarihlerde ünlü sanatçı, öğretmeni tarafından müsamerelerde keşfedildi.

Ortaokulu bitirince, liseye İstanbul’da başladı. İstanbul’da Boğaziçi Lisesi’nden mezun olan Müren, daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi’nde sahne hayatına başlamış oldu.

Türkiye’de adından çok söz ettiren Zeki Müren, 1950’li yıllarda kendine has giyiniş tarzıyla adeta zamanın ötesine geçmişti.

Sanat Güneşi Zeki Müren, kendi kıyafetlerini kendisi dikerdi. Yaşadığı yıllara göre giydiği ilginç tarzdaki kıyafetleri herkesin ilgisini çekiyordu. İşte onun unutulmayan bazı kıyafetleri.

HASTALIK, SAHNELERDEN UZAKLAŞTIRDI

Zeki Müren’in kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı vardı. Sanat güneşimiz, bu yüzden tam 6 yıl boyunca sahnelerden uzak kaldı. Bodrum’da yaşayan sanatçı, 6 yıl boyunca gazetelere, radyolara ve televizyonlara çıkmadı. Daha sonra TRT’nin İzmir Televizyonu'nda bir programa katılan Zeki Müren, sahnede aldığı ödülden sonra makyaj odasında fenalaşmış ve acilen hastaneye kaldırılmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen Zeki Müren hayatını kaybetmişti. Cenazesine onbinlerce kişi katılan Müren, memleketi Bursa’ya defnedildi.

ZEKİ MÜREN HEP İLGİNÇ TARZIYLA KONUŞULDU

Sanat Güneşi Zeki Müren, kendi kıyafetlerini kendisi dikerdi. Yaşadığı yıllara göre giydiği ilginç tarzdaki kıyafetleri herkesin ilgisini çekiyordu. İşte onun unutulmayan kıyafetlerinden bir örnek.