FATİH Akın, evine gelen misafirlerinin ayakkabısının çıkarmak zorunda olup olmadığı yönündeki soruya “Bende çıkarmak zorunda” cevabını verdi.

Fatih Akın, kendisinden cep telefon numarası isteyen herkese numarasını verdiğini de söyledi. 'Kaç kişide telefon numaranız vardır' sorusunu, “Telefon numaramı herkese veririm. Ama bir yıl sonra da değiştiririm” diye yanıtladı.

Kalbe iyi geldiği gerekçesiyle her sabah B12 vitamini aldığını belirten Akın, daha önce kaybedilip de bir daha parayla alınmayacak tek şeyin ise kalp olduğunu söyledi.

BUGÜN DAHA MUTLUYUM

Fatih Akın şimdiki yaşantısını 18 yaşında olduğu dönemle kıyasladığında ise bugün daha mutlu olduğunu belirterek, “Bu yaşlarda ailen var. Birçok konuyu açıklığa kavuşturabiliyorsun. Bugün her şey 18 yaşındakinden daha iyi” dedi.

Mesaj yazarken çok sık utandığını beliren Akın, “Benim sosis gibi parmaklarım var. Bazen çok kötü şey yazıyorum. Düzeltmek istiyorum bu kez de yanlışlıkla gönder tuşuna dokunuyorum. Bu da bende çok sık oluyor” dedi.

Fatih Akın, zeki kadınları daha seksi bulduğunu ise “Ben zeki kadınları seksi buluyorum” sözleriyle açıkladı.