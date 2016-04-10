'Zeki Demirkubuz’un yeni filmi 'Kor' vizyon için gün sayıyor

Filmin çekimleri 2015'in Şubat ve Mart aylarında, başta Eyüp-Güzeltepe olmak üzere İstanbul’un değişik semtlerinde gerçekleştirildi. Türkiye-Almanya ortak yapımı olan filmin başrollerini Taner Birsel, Aslıhan Gürbüz, Caner Cindoruk’un paylaşıyor.

Yönetmenin senaryosunu yazmaya 1998 yılında başladığı filmin çekimleri bundan önce 2007 yılında, iki aylık bir hazırlığın ardından başka bir ekip ve oyuncu grubu ile yapılmış, yaklaşık bir haftalık bir çekimin ardından yönetmenin kararı ile sonlandırılmıştı.

Filmin konusu ise şöyle:

Kocası Cemal yaşadığı çöküşün ardından, bir iş için gittiği Romanya’da tutuklanınca acilen ameliyat olması gereken hasta çocuğuyla bir başına kalan Emine, elişi aldığı atölyede kocasının eski patronu Ziya ile karşılaşır. Ziya bir zamanlar çok hoşlandığı ama Cemal’i seçip onunla evlenen genç kadının ve çocuğunun durumunu öğrenince kayıtsız kalmaz.

Cemal aylar sonra İstanbul’a döndüğünde her şey beklediğinden iyi görünmektedir. Emine konfeksiyon atölyesinde çalışmaktadır, çocuğu sağlıklıdır. Ancak, tesadüfen bulduğu kabarık hastane faturası, Ziya’nın çocuğunu ameliyat ettirdiğini öğrenmesine ve Eminenin bunu gizlediğinin ortaya çıkmasına neden olur.

Başına gelenlerden Ziya’yı sorumlu tutup ondan nefret eden ve Emine’yi deli gibi kıskanmakta olan Cemal, altında başka korkular taşıdığı bu sert ve acımasız durumla yüzleşmeyi mi yoksa görmezden gelmeyi mi seçecektir?