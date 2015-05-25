Zeki Alasya'nın eşi Jülide Alasya'dan duygusal mesaj

24 Mayıs 2015... Bugün evlenme yıldönümümüz... Sensiz... Keyif, kahkaha, mutluluk çok uzaklarda şimdi. Sadece tesellilerim var bugün benim; İyi ki bir kalorifer peteği üzerinde otururken göz göze gelip aşık olmuşuz birbirimize.
İyi ki benim sevgili yârim olmuşsun, iyi ki kocam, arkadaşım, dostum, akıl hocam, yaramaz, altın kalpli çocuğum... İyi ki trenler alıp, minik insanlara senaryolar yazarak, kendimize ait koca bir dünya yaratmışız beraber. İyi ki bir dolu kitap okumuşuz yan yana, iyi ki bir dolu film seyretmişiz, iyi ki 3D gözlüklerimizi takıp tüm animasyon filmlerini kaçırmadan izlemişiz. İyi ki her bulduğumuz yeni Buddha'yı alıp koleksiyonuna heyecanla yerleştirmişiz. İyi ki Leyla, Güllü ve Zühtü'yü de ailemize katmışız. Onlarla yatağımızda hep beraber uyumuşuz. İyi ki Zeki70 sürpriz doğum gününü yapmışım, iyi ki gözlerindeki o müthiş mutluluğu görmüşüm, filme aldırmışım. İyi ki 70'e yolculuk kitabını yapmışım, eline her aldığında, her sayfasını çevirdiğinde çocuklar gibi sevinçten ağladığını görmüşüm. İyi ki oynadığın son müzikalde, her seferinde aynı heyecanla gelip, seyircilerin arasında oturup, onlarla birlikte ayakta alkışlamışım seni. İyi ki son bir kaçamak yapmışız memleketine gidip, temiz havada bir parkta saatlerce başım omuzunda denizi seyretmişiz... Ne güzel, daha yazamadığım bir dolu iyi ki var... İyi ki bulmuşuz birbirimizi... İyi ki aşık olmuşuz... İyi ki sen, hep aynı sen olmuşsun... Ben seni çok sevdim canım sevgili, en güzeliyse biliyorum ki sen de beni...
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