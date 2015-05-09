Zeki Alasya vefat etti (Zeki Alasya kimdir?)

Yeşilçam'da sayısız filme imza atan ve rol aydığı Devekuşu Kabare ile Türk tiyatro tarihinde de derin bir iz bırakan Zeki Alasya dün sabah yaşamını yitirdi.

Koç Üniveristesi Hastanesi'nde yapılan açıklamada "Karaciğer hastalığı sebebiyle 22 Nisan 2015 tarihinden beri tedavisi devam etmekte olan Zeki Alasya bugün (dün) saat 10:32'de vefat etmiştir" denildi.

Alasya, son olarak 'Küçük Ağa' dizisiyle izleyici karşısına çıkmıştı.

CENAZE TÖRENİ PAZAR GÜNÜ



Cenazesi hastaneden alınan Zeki Alasya Pazar günü Levent Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN BAŞ SAĞLIĞI MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeki Alasya'nın vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk sinema ve tiyatrosunun saygıdeğer ismi, oyuncu ve yönetmen Zeki Alasya’nın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Sanatçı kişiliği ve canlandırdığı karakterlerle her yaştan vatandaşımızın sevgisini kazanan Zeki Alasya, oyuncu ve yönetmen kimliğiyle, sinema ve tiyatromuzun gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Aziz milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen merhum sanatçımız, her zaman sevgi ve saygıyla yad edilecektir. Kıymetli sanatçımız Zeki Alasya’ya rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

77 MİLYON SEVGİLİSİNİ KAYBETMİŞ OLDU



Alasya'nın vefat haberini alan CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin hastaneye geldi. Alasya'nın yakınlarıyla görüşen Tekin daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı. Alasya'nın Türkiye'nin en önemli mizahçılarından ve sanatçılarından biri olduğunu belirten Tekin, "Kendini yakınen tanıma fırsatım da oldu. Gerçekten 77 milyon sevgilisini kaybetmiş oldu. Ben başta ailesine ve sanat camiasındaki arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Edindiğimiz bilgi 3 hafta önce hastaneye gelmiş.Tedavisi daha önce yapılması gerekirken galiba biraz şeker sorunu olduğu için uzun süre biraz ertelenmiş 3 hafta. Kemoterapi alırken maalesef bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamış. Hepimizin başı sağolsun" şeklinde konuştu.



ESNAF HELVA DAĞITTI



Alasya'nın vefat haberi üzerine çevrede bulunan esnaftan Hacer Yürekli helva kavurarak getirdi. Gazetecilere helva dağıtan Yürekli, Alasya'nın filmleriyle büyüdüğünü belirterek çok üzüldüğünü ifade etti.

ZEKİ ALASYA KİMDİR?

18 Nisan 1943 yılında İstanbul'da doğdu. Robert Koleji'nin orta bölümünü bitirdi. Sanat hayatına 1959'da MTTB tiyatrosunda amatör olarak başladı. Bir süre dekoratörlük ve rehberlik yaptı. Çeşitli tiyatrolarda çalıştıktan sonra Devekuşu Kabare Tiyatrosu'nun kurucuları arasında yer aldı.Film çevirmeye 1973'ten sonra başladı.







Metin Akpınar ile birlikte Türk sinemasında yeni bir ikili oluşturdular. Birçok filmde yer aldı. 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen Devlet Sanatçısı unvanını almıştır.



