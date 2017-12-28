Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>'Zekeriya Öz'ün durumunu sakın unutmayasınız'

    'Zekeriya Öz'ün durumunu sakın unutmayasınız'

    Harun GÖKÇEOĞLU / DHA
    28.12.2017 - 00:12 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ilgili eleştirilerini sürdürdü. Yozgat’ta, partisinin il teşkilat binasının açılış törenine katılan Akşener, şunları söyledi:

    Bu ülkenin Dışişleri Bakanı çıkıyor, ‘Bu ülkenin adaları, toprakları işgal edilmiş’ diyor. Vatan toprağının işgal edildiğini söylüyorsun. Gereğini yapacak mısın? ‘Ey Çipras’ diyecek misin? Demeye kalktığında, Savunma Bakanı dedi ki ‘Sıkıysa gel al’. Ne oldu peki, Dışişleri Bakanı’ndan ses var mı? Ama Cumhurbaşkanı cesur adam. Adam gitti, ‘Buradaki adaları kaybettik, bari Sudan’dan bir adayı restore edelim.’ El âlemin adasına restorasyon yap, burnunun dibindeki adaları, bakanın desin ki ‘İşgal edildi.’

    Son çıkan KHK bizim için yok hükmündedir. Şimdi buradan bürokrasiye sesleniyorum... Kanuna uymayan, Anayasa suçu işlenen bu KHK’nın kanunsuz emirlerini yerine getirirseniz, Zekeriya Öz’ün yanında yer almanız son derece mümkündür. Sakın ola Zekeriya Öz’ün durumunu unutmayasınız. Mavi Marmara gemisinde 9 şehidimiz var. Gittiler, İsrail’e bir ‘Ey’ yapıldı. Sonra aradan zaman geçti, el sıkışıldı. Sayın Erdoğan dedi ki ‘Yahu giderken bana mı sordunuz.’ Samimiyetle söylüyorum bürokrasideki arkadaşlara sesleniyorum, sakın ola ki kanunsuz bir iş yapmayasınız. Sayın Erdoğan der ki dönüp size, ‘Bana mı sordunuz kardeşim.’ Kalırsınız suçla baş başa.”

    Etiketler: Meral Akşener , iyi parti , gazetehaberleri
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri