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    Zekai Kafaoğlu kimdir? Yeni Balıkesir Belediye Başkanı

    Hürriyet Haber
    07.11.2017 - 16:54 | Son Güncelleme:

    Zekai Kafaoğlu, yeni Balıkesir Belediye Başkanı olmasının ardından vatandaşların araştırdığı isimler arasında yer aldı. Geçtiğimiz günlerde eski başkanın istifa ederek koltuğunu boşaltmasının ardından merak edilen yeni Balıkesir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, belediye meclisinde yapılan seçim ile başkanlığı hak eden isim oldu. Peki, Zekai Kafaoğlu kimdir kaç yaşındadır? İşte, detaylı bilgiler

    Zekai Kafaoğlu yeni Balıkesir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından merak edilen isim oldu. Daha önce Altıeylül ilçe belediyesinin başkanı olan Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in yeni başkanı ilan edildi.

    İşte, Zekai Kafaoğlu'nun Altıeylül Belediyesi'nde yer alan biyografisinden detaylı bilgiler;

    1961 yılında Balıkesir’in Gökçeyazı Beldesinde doğdu. İlk ve Orta okulu Gökçeyazı’da, lise tahsilini Balıkesir İmam Hatip lisesi’nde tamamladı.İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu Hastaneleri’nde Diş Hekimi olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra Balıkesir Diş Hastanesi kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi’nde İl Müfettişliği ile Fazilet Partisi’nde kurucu İl Başkanlığı yaptı. Ak Parti Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve 2 dönem kongre ile geldiği İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında Ak Parti Milletvekilli adayı oldu. Çeşitli Sivili Toplum Kuruluşlarında önemli görevler üstlenen Zekai KAFAOĞLU, evli ve 3 çocuk babasıdır.

    İŞ HAYATI
    1985 -1986 İstanbul Esenler Dispanseri Diş Hekimi
    1986-1987 Balıkesir Asker Hastanesi Diş Hekimi (Askerlik)
    1988-1995 Balıkesir SSK Hastanesi Diş Hekimi
    2008 Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliği
    2008-2013 Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabibi
    1986-2008 Balıkesirde Özel Deva Diş Polikliniğini Sahibi
    1991-1993 Balıkesir Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri
    1993-1996 Balıkesir Diş Hekimleri Odası II.Başkan

    SİYASİ FAALİYETLER
    1995 Refah Partisi Milletvekili Adayı
    1995-1998 Refah Partisi Balıkesir İl Müfettişi
    1998-1999 Fazilet Partisi Kurucu İl Başkanı
    1999 Fazilet Partisi Milletvekili Adayı
    2001-2002 Ak Parti Balıkesir Kurucu İl Başkan Yrd.
    2002 AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı
    2003-2007 Ak Parti Balıkesir İl Başkanı (2 Dönem Kongre ile)
    2007 Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adayı

    Etiketler: zekai kafaoğlu kimdir , zekai kafaoğlu kaç yaşında
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