Zekai Kafaoğlu kimdir? Yeni Balıkesir Belediye Başkanı

Zekai Kafaoğlu yeni Balıkesir Belediye Başkanı seçilmesinin ardından merak edilen isim oldu. Daha önce Altıeylül ilçe belediyesinin başkanı olan Zekai Kafaoğlu, Balıkesir'in yeni başkanı ilan edildi.

İşte, Zekai Kafaoğlu'nun Altıeylül Belediyesi'nde yer alan biyografisinden detaylı bilgiler;

1961 yılında Balıkesir’in Gökçeyazı Beldesinde doğdu. İlk ve Orta okulu Gökçeyazı’da, lise tahsilini Balıkesir İmam Hatip lisesi’nde tamamladı.İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. Kamu Hastaneleri’nde Diş Hekimi olarak görev yaptı. Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliğinden sonra Balıkesir Diş Hastanesi kurucu Başhekimliği görevinde bulundu. Refah Partisi’nde İl Müfettişliği ile Fazilet Partisi’nde kurucu İl Başkanlığı yaptı. Ak Parti Balıkesir Kurucu İl Başkan Yardımcılığı ve 2 dönem kongre ile geldiği İl Başkanlığı görevlerini sürdürdü. 1999 yılında Fazilet Partisi, 2002 ve 2007 yıllarında Ak Parti Milletvekilli adayı oldu. Çeşitli Sivili Toplum Kuruluşlarında önemli görevler üstlenen Zekai KAFAOĞLU, evli ve 3 çocuk babasıdır.

İŞ HAYATI

1985 -1986 İstanbul Esenler Dispanseri Diş Hekimi

1986-1987 Balıkesir Asker Hastanesi Diş Hekimi (Askerlik)

1988-1995 Balıkesir SSK Hastanesi Diş Hekimi

2008 Sağlık Bakanlığı Bakan Müşavirliği

2008-2013 Balıkesir Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabibi

1986-2008 Balıkesirde Özel Deva Diş Polikliniğini Sahibi

1991-1993 Balıkesir Diş Hekimleri Odası Genel Sekreteri

1993-1996 Balıkesir Diş Hekimleri Odası II.Başkan

SİYASİ FAALİYETLER

1995 Refah Partisi Milletvekili Adayı

1995-1998 Refah Partisi Balıkesir İl Müfettişi

1998-1999 Fazilet Partisi Kurucu İl Başkanı

1999 Fazilet Partisi Milletvekili Adayı

2001-2002 Ak Parti Balıkesir Kurucu İl Başkan Yrd.

2002 AK Parti Balıkesir Milletvekili Adayı

2003-2007 Ak Parti Balıkesir İl Başkanı (2 Dönem Kongre ile)

2007 Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adayı