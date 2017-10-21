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    Zeka, yetenekle buluşuyor

    Hürriyet Haber
    21.10.2017 - 11:28 | Son Güncelleme:

    Çocuk Vakfı ve Şişli İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 12 Mayıs’a kadar sürecek ‘Zeka ve Yetenek Buluşmaları’ düzenliyor. 21 Ekim’deki ilk buluşmada özel yetenekli çocuklar ile ailelerinin sorunları uzman ve ailelerin katılımıyla ele alınacak.

    Çocuk Vakfı ve Şişli Anadolu Lisesi işbirliğiyle 12 Mayıs’a kadar düzenlenecek ‘Zeka ve Yetenek Buluşmaları’nın ilki 21 Ekim’de Şişli Nuri Akın Anadolu Lisesi’nde yapılacak. Buluşmada önce çocuk ve yetişkin görüşleri dinlenecek. Ardından bu görüşler iki uzman tarafından değerlendirilecek. Ayda bir gerçekleşecek buluşmalar YouTube ve Facebook’tan canlı yayınlanacak. Sekiz buluşmada yapılan öneriler kamuoyuyla paylaşılacak. Buluşmalar, “Dersimiz: Hayal Bilgisi, Konumuz: Eğitimde Zekâ ve Yeteneğin Önündeki Engellerin Aşılması” teması üzerinden gerçekleşecek.

    UZMANLAR AİLELERLE BİRARAYA GELİYOR

    İlk buluşmada İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ayça Köksal Konik ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Nüket Afat özel yetenekli çocuklarla ailelerinin sorunlarını değerlendirecek. Birinci buluşmanın onur konuğu Prof. Dr. Acar Baltaş, ‘Potansiyelini Hayata Yansıtan Çocuklar Yetiştirmek’  konulu bir konuşma yapacak.

     

     

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