Zeka ve akıl oyunları için özel derslik

Bir özel okulda öğrencilerin boş zamanlarını verimli ve eğlenceli geçirebilmeleri için zeka ve akıl oyunları sınıfı açıldı. Uğur Koleji Florya Kampüsü’nde açılan sınıfla, öğrencilerin analitik düşünme becerisini geliştirmek, hızlı ve doğru karar verme yeteneğini artırmak hedefleniyor. Dış kapısından içindeki duvarlara kadar, öğrencilerin ilgisini çekecek şekilde özel olarak boyanan ve masaları hem bireysel hem de takım oyunlarının rahatlıkla oynanmasına imkân sağlayacak şekilde düzenlenen sınıfta Quarto, Katamino, Cubic Race gibi 30 çeşitten fazla eğitici ve yaratıcı oyun seti yer alıyor. Donanımlı matematik öğretmenleri kadrosuyla sürdürülen akıl oyunları derslerinde, öğlen tatili, teneffüs ve boş vakitlerinde verimli ve eğlenceli zaman geçirebilmeleri için mangala, tangram, pentamino, Q-bitz, quarto, reversi ve shapy gibi akıl ve zekâ oyunları alınarak sınıfta öğrencilerin kullanımlarına sunuldu.

“ÖĞRENCİLERİ FAYDALI AKTİVİTELER İÇİNDE GÖRMEK İSTİYORUZ”

Akıl oyunları dersliği’nin açılış konuşmasını yapan Özel Uğur İlköğretim Okulu Müdürü Osman Çebi, “Öğrencilerimizin derslerinde ve sosyal yaşamlarında gelişebilmeleri adına yeni bir aktivite sınıfı açtık. Okulda bizlerin sunduğu teknolojik donanımları sınırlı zamanlarda kullanıyorlar ancak eve gittiklerinde tablet, televizyon, telefon gibi aletlerle daha çok zaman harcıyorlar. Biz eğitimciler olarak onları mümkün olduğunca daha faydalı aktivitelerin içinde görmek istiyoruz. Okulumuzda akıl oyunları kulübü kurmuştuk. Şimdi de onlar için özel bir sınıf açtık. İster bireysel ister takım olarak burada diledikleri gibi oyunlar oynayabilecekler. Öğrencilerimizden ‘akıl oyunları dersliği’ni aktif olarak kullanmalarını istiyoruz” dedi.